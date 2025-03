Dva potresa pogodila su Mjanmar: prvi magnitude 7,7 po Richteru, a drugi magnitude 6,4. Potresi su se osjetili i u okolnim državama, uključujući Bangladeš, Indiju, Vijetnam i Tajland.

Na stranici Euromediteranskog seizmološkog centra javili su se stanovnici spomenutih, ali i drugih država, te ispričali kako je sve izgledalo.

"Imao sam osjećaj kao da ću se onesvijestiti. Jako se treslo u Jangonu, ne mogu zamisliti koliko je grozno u Mandalaju", jedno je od svjedočanstava.

"Osjetio sam kao da mi je netko protresao krevet. Zatim sam pogledao oko sebe i vidio da se prozori u kući tresu. Tresla se i voda u boci. I olovke, ravnala u mojoj pernici su se tresla. Sišao sam niz stepenice i otišao do oca, a on je rekao da je i on to osjetio. Također, tresle su se neke žlice koje su visjele na kuhinjskom zidu. Trajanje je bilo oko jedne minute. Nakon toga se valjda prestalo tresti", opisao je stanovnik Mjanmara.

Reuters piše da su stotine ljudi u glavnom gradu Tajlanda, Bangkoku, u panici izjurile iz zgrada nakon što su osjetile podrhtavanje tla.

"Na zgradi su nastale pukotine", napisao je stanovnik tajlandskog grada Thung Mahameka, koji se nalazi 1000 kilometara od epicentra.

"Osjećaj je bio kao kad se jako pijan pokušavaš vratiti kući", ustvrdio je stanovnik Ho Ši Mina, grada u Vijetnamu koji se nalazi 1668 km od epicentra.

"Prvo su se stolica i stol počeli malo ljuljati, a onda se cijela zgrada jako zaljuljala", rekao je stanovnik tajlandskog grada Bang Waa.

