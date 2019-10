Potres jačine 6,4 po Richteru pogodio je u srijedu jug Filipina. Zatresao se otok Mindanao, drugi najveći filipinski otok. Zasad nema informacija o ozlijeđenima u potresu.

Kako piše portal Independent, ljudi su u panici napuštali svoje domove i trgovačke centre. Vlasti su upozorile stanovnike otoka Mindanaa da ne ostaju u kućama i zgradama jer je moguće da su oštećene u potresu.

Američki geološki zavod izvijestio je da je epicentar potresa zabilježen na dubini od otprilike 12 kilometara, a udaljen je oko 8 kilometara od gradića Columbija, u kojem živi 33.258 ljudi. Potres se osjetio i u blizini grada Davao, čiji su stanovnici dojavili da nakon potresa nemaju struje, piše Independent.

Euromediteranski seizmološki centar na Twitteru je izvijestio da je ovo treći potres na otoku Mindanau tijekom dva sata.

