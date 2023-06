Snažan potres magnitude 7,2 kod otočja Fidži

EMSC javlja o potresu od 7,2 po Richteru južno od Fidžija. Potres se dogodio na dubini od 160 kilometara, 710 kilomeara jugoistočno od Suve.

Prema EMSC-u potres se dogodio 291 kilometara jugozapadno od Tonge.

Nema opasnosti od tsunamija.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 286 km SW of #Nuku‘alofa (#Tonga) || 9 min ago (local time 07:06:27). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/tdO2M89ljt