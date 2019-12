Američki Kongres izglasao je opoziv Donalda Trumpa. To će biti treći pokušaj opoziva američkog predsjednika u povijesti. U slučaju Andrewa Johnsona 1868. i Billa Clintona 1998. Senat je odbacio optužnicu, a Richard Nixon se 1974. sam povukao s dužnosti prije nego što je opozvan.

Nakon atentata na Abrahama Lincolna, Andrew Johnson 1865. godine postao je 17. predsjednik SAD-a. Samo tri godine poslije, postat će prvi protiv kojeg će se pokrenuti impeachment, odnosno opoziv.

Građanski rat je završio, ali nemiri su se nastavili u obliku učestalih rasno motiviranih terorističkih napada. Čim je stupio na dužnost, susreo se sa zahtjevima o većoj ravnopravnosti rasa. Johnson je bio protiv toga, a pomilovao je i brojne vođe Konfederacije. Čak je pozivao na ubojstva političkih neprijatelja. Kongres je 1867. donio zakon prema kojim su se južne države stavile pod kontrolu guvernera. Johnson je na to uložio veto. Kongres je odlučio da se predsjedniku bez dozvole Senata zabrani otpuštati javne službenike. Johnson je na to odgovorio otpuštanjem ministra rata. Kongres ga je optužio za kršenje ustava.

Opoziv Johnsona u Senatu bio je odbačen samo s jednim glasom razlike, no više se nije kandidirao na izborima.

Watergate

Richarda Nixona dokrajčila je Afera Watergate. I zbog koje je, nakon godina natezanja, konačno 8. kolovoza 1974., kao prvi predsjednik u američkoj povijesti, odstupio s dužnosti.

Nixon je za drugi mandat izabran 1972., no njegovi problemi počeli su ranije, kada je, uoči izbora, uhićeno pet osoba koje su provalile u demokratski stožer. Nixon je negirao bilo kakvu povezanost, no dokazi su bivali sve snažniji, a Vrhovni sud je odlučio da mora predati sve razgovore koje je snimao u svom uredu, u kojima se čuje kako pokušava zataškati provalu te iskoristiti državne dužnosnike da istraga ne dovede do njega.

Lavina se toliko zakotrljala, Nixon nije imao izbora, sam je podnio ostavku i prije nego su ga smijenili.

Mala plava haljina

"Poslušajte me. Nisam imao seksualne odnose s tom ženom", rekao je pred kamerama u Bijeloj kući 26. siječnja 1998. američki predsjednik Bill Clinton.

Tih mjeseci američka javnost naslađivala se aferom Lewinsky. Monica Lewinsky, tada 22-godišnja djevojka radila je kao praktikantica u Uredu predsjednika. Aferu s predsjednikom imala od 1995. do 1997. godine. Sve je otkriveno 1998. godine. Lewinsky je sve ispričala kolegici Lindi Tripp koja je u tajnosti snimila razgovor između Clintona i prijateljice. Snimke je 1998. godine predala istražitelju. Clinton je rekao da nije imao "seksualnu vezu sa zaposlenicom Bijele kuće. Poslije je tvrdio da se radilo o oralnom seksu "što zapravo nije seks". O svemu je odlučila plava Monicina mala plava haljina na kojoj je nađena sprema Billa Clintona.

Unatoč svemu, Senat mu nije izglasao opoziv, a Clinton je odradio drugi mandat do kraja.

S druge strane, Lewinsky, koja se kao mlada djevojka našla u prvoklasnom skandalu o kojem su mjesecima pisali svi svjetski mediji i uglavnom sav teret afere stavljali njoj na pleća, gotovo je uništen život. Teško je dolazila do poslova, dijagnosticiran joj je PTSP, a priznala je i da je bila na rubu pokušaja samoubojstva.