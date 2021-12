Sjedište Ujedinjenih naroda na Manhattanu u srijedu je pod policijskim kordonom zbog naoružanog muškarca ispred ulaza u tu organizaciju.

Televizije su u prijenosu uživo prikazale muškarca s oružjem nalik sačmarici, uperenim prema svom vratu.

Dramatično upozorenje UN-a o klimi: "Ako ne dođe do značajnog smanjenja emisija u sljedećem desetljeću..."

Dramatično upozorenje UN-a o klimi: "Ako ne dođe do značajnog smanjenja emisija u sljedećem desetljeću..."

Oko sjedišta UN-a na East Sideu su brojne snage sigurnosti.

🚨

الآن :

يبدو أن هناك مشتبه به خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك يحمل شيئًا على رقبته



أشارت تقارير مختلفة إلى أنه سلاح ، ربما سلاح ناري. ويبدو أن الرجل كان معه حقيبة أيضًا.



طُلب من الموظفين داخل المبنى البقاء في مكان وجودهم بالداخل.

Suspect outside UN HQ in New York pic.twitter.com/qGn9SOSFsc