U tajlandskom zološkom vrtu održana je vježba čiji je cilj bio upoznati sve zaposlenike s rizikom od bijega životinja. Tako je simuliran bijeg jednoga noja, kojeg je za tu priliku - glumio jedan od zaposlenika.

Ravnatelj Zoološkog vrta Chiang Mai na sjevernom Tajlandu, Wuttichai Muangman, izjavio je kako ZOO provodi "plan upravljanja divljim životinjama" koji se sastoji u simulaciji različitih hitnih situacija.

Tako je jedan od zaposlenih, odjeven u kostim noja, glumio da ispada iz gnijezda i bježi.

Za njim je pohitalo nekoliko drugih zaposlenika, da bi ga naposlijetku savladali tako što su na njega bacili mrežu i vratili ga u nastambu, piše The Guardian.

VIDEO Pružio ruku orangutanu pa nastradao, njegovi krikovi su sablasni

Majmunski bonton: Mala čimpanza gađala turiste pa dobila bolnu lekciju od mame

Noj je najveća ptica na svijetu, može narasti skoro do tri metra i teži do 160 kilograma. Uplašeni noj može trčati do 70 kilometara na sat te zadati snažan udarac, navodi National Geographic.

Slična vježba održana je prošle godine u istom Zoološkom vrtu kada je jedan od zaposlenika glumio majmuna u bijegu.