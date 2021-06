Cijena zlata se trenutačno nalazi na najvišoj razini u posljednja četiri mjeseca. Istovremeno, bitcoin je 19. svibnja opao na najnižu razinu u posljednja četiri mjeseca, vraćajući u fokus staro pitanje: kakav je odnos između zlata i bitcoina, kojeg neki nazivaju digitalno zlato?

Fortrade, za sve koji su zainteresirani naučiti kako trgovati cijenom zlata na online burzi (takozvani financijski ugovor za razliku, engl. CFD) ili jednostavno žele prošiririti svoje znanje, pripremio je besplatni vodič “Kako trgovati cijenom zlata”. Vodič je prilagođen svim razinama znanja i možete ga preuzeti preko linka ispod.



Besplatni vodič “Kako trgovati cijenom zlata” preuzmite ovdje.

Zlato i bitcoin se veoma razlikuju po tome što je cijena bitcoina mnogo nestabilnija. Jedan od razloga leži u činjenici da oko 2% držalaca bitcoina posjeduje oko 95% njegove tržišne vrijednosti. Velika nestabilnost cijene bitcoina donosi šanse za velike dobitke, ali i značajne gubitke.



Postaje primjetan trend suprotnog kretanja cijene zlata i „digitalnog zlata“. Investiciona kuća JP Morgan je nedavno objavila da institucionalni investitori odbacuju bitcoin u korist zlata, ali kritičari kažu da, iako su neki investitori napustili bitcoin i investiraju u zlato, malo je dokaza da institucionalni investitori masovno napuštaju bitcoin.

PR Foto: PR

Neki investitori smatraju da će zlato nastaviti rast ove godine. Razlozi za to su ubrzanje inflacije (cijena) u SAD, ali i u drugim dijelovima razvijenog svjeta. Ogromne svote svježeg novca koje su centralna banka i Kongres SAD izdali sa ciljem podrške građanima i gospodarstvu tokom pandemije, odnose danak u vidu rasta cijena roba, proizvoda i usluga. Osim toga, uvećani (stari) geopolitički rizici, pogoršani pandemijom, a prije svega loši odnosi između SAD i Kine, ali i SAD i Rusije, predstavljaju pozadinsku pretnju.



U međuvremenu, bitcoin je pretrpio jedan od svojih najgorih dvotjednih perioda. Ilon Musk, izvršni direktor kompanije Tesla, najavio je da njegova kompanija neće više prihvaćati bitcoin kao sredstvo plaćanja zbog zabrinutosti za životnu sredinu koje „rudarenje“ bitcoina ostavlja iza sebe. Samo tri mjeseca nakon odluke da dozvoli plaćanja bitcoinom, ovaj obrt je prouzrokovao momentalni pad bitcoina od 10% uz dalji nastavak pada. Odluka Kine koja je veliko tržište ove kripto valute - da pooštri propise i ograniči financijskim institucijama transakcije bitcoinom, izazvala je strah da bi i druge vlade mogle krenuti istim putem.



Besplatni vodič “Kako trgovati cijenom zlata” preuzmite ovdje.

Iako se neki pobornici kripto valuta nadaju da će bitcoin postati svjetski prihvaćena valuta, drugi, poput izvršne direktorke fonda Ark Invest, Cathie Wood, vjeruju da je bitcoin alternativa za zlato te da će nastaviti rasti i vremenom postati manje spekulativni financijski instrument. Škola mišljenja kojoj pripada Cathie Wood, kao usjpešan investitor na Wall Streetu, smatra da čim vlade prestanu na bitcoin gledati kao na vid prijetnje valutama i počnu ga posmatrati kao dobru priliku za ulaganje, „nebo“ će biti granica za ovu kripto valutu.



Izvori: Rojters, Biznis insajder, CNBC.



CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. Od 74 % do 89 % računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. Budite svjesni: možete izgubiti sve, no ne više od salda na računu za trgovanje. Ti proizvodi možda nisu prikladni za sve klijente, stoga svakako morate biti sigurni da razumijete rizike i potražiti neovisan savjet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu ili zahtjev za transakcijom u bilo kojem financijskom instrumentu. Fortrade odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu uporabu ovih informacija, kao niza bilo kakve posljedice koje nastanu kao posljedica uporabe ovih informacija. Ne daju se bilo kakva jamstva točnosti ili potpunosti tih informacija te, stoga, svaka osoba koja djeluje na temelju tih informacija, čini to u potpunosti na vlastiti rizik. Informacije na ovom web-mjestu nisu namijenjene za stanovnike Sjedinjenih Država ili Belgije i nisu zamišljene da budu distribuirane ili korištene od strane bilo koje osobe, u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojima bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti s lokalnim zakonima ili regulativom.