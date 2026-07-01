Ukrajina se sprema za novi napad i kupuje moćne avione: Novac dolazi iz EU-a

Jedna je žena ubijena, a još tri su osobe ozlijeđene u ruskom napadu na benzinske postaje u jugoistočnoj ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk, objavio je regionalni guverner Oleksandr Hanža u srijedu na Telegramu.

Dok se Ukrajina priprema za mogući novi ruski napad sa sjevera, švedski proizvođač obrambene opreme Saab potpisao je u utorak ugovor o isporuci 16 borbenih zrakoplova Gripen E Ukrajini u vrijednosti od oko 24,6 milijardi švedskih kruna ili 2,54 milijarde dolara.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram napisao da sporazum postignut sa švedskim premijerom Ulfom Kristerssonom uključuje kupnju 16 zrakoplova Gripen E i tehničku podršku.

Saab je rekao da su isporuke zrakoplova modela E planirane za 2029. i 2030. godinu. U komentarima na internetskoj stranici ukrajinskog predsjednika, Zelenski je rekao da će isporuke starijih modela zrakoplova Gripen C/D započeti početkom 2027.

Zelenskj je rekao da je tijekom sastanka u Kijevu u utorak sa švedskim ministrom obrane Palom Jonsonom razgovarao o provedbi sporazuma i široj obrambenoj suradnji, uključujući projekte povezane s dronovima i raketnom obranom.

Sporazum se razlikuje od planova koje je Zelenski iznio u svibnju, kada je rekao da će Ukrajina kupiti 20 borbenih zrakoplova Gripen E, a Švedska osigurati dodatnih 16 Gripena starijih modela kako bi podržala ratne napore Kijeva protiv Rusije, napominje Reuters.

Inače, kako su mediji izvijestili u svibnju, Ukrajina će kupovinu švedskih borbenih zrakoplova financirati iz paketa zajma EU-a "teškog" 90 milijardi eura.

Sirski: Ukrajina se priprema za mogući novi ruski napad sa sjevera

Vrhovni ukrajinski general Oleksandr Sirski rekao je u utorak da se njegove snage pripremaju za mogući novi ruski napad sa sjevera, ali da je svaki novi pokušaj napredovanja prema Kijevu malo vjerojatan.

U razgovoru za ukrajinsku televiziju TSN, također je rekao da je napad iz susjedne Bjelorusije malo vjerojatan, a nakon tjedana ukrajinskih tvrdnji da Moskva pokušava prisiliti svog saveznika da igra veću ulogu u ratu.

"Najvjerojatniji scenarij, a to potvrđuje i nekoliko izvora podataka, jest moguća ofenzivna akcija na sjeveru s teritorija Rusije, iz regije Brjansk. To je realna opcija i mi se, naravno, za nju pripremamo", rekao je Sirski.

Cilj takve operacije, smatra, nije pokušati krenuti prema Kijevu kao što su ruske snage pokušale učiniti nakon invazije u veljači 2022., prije povlačenja i fokusiranja na regiju Donbas na istoku. Umjesto toga, mišljenja je, Rusi bi pokušali zauzeti teritorij u ukrajinskoj regiji Černihiv i odvući ukrajinske snage koje su angažirane drugdje duž 1250 kilometara duge bojišnice.

"Takva bi strategija značila razvlačenje bojišnice i smanjenje naših pričuva", kazao je Sirski.

No, smatra da je malo vjerojatno da bi Bjelorusija, koja je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu dopustila korištenje svog teritorija za početni prodor u Ukrajinu, pristala na daljnje sudjelovanje u sukobu, rekao je.

Da se ne upušta u takav pothvat, Bjelorusiju već tjednima upozorava i Zelenski, napominje Reuters.

"S obzirom na nedavne događaje, ne mislim da bi se bjelorusko vodstvo odlučilo iskoristiti vlastiti teritorij i prepustiti ga agresoru kao polazište za ofenzivnu operaciju. Istovremeno, naravno, uzimamo u obzir i tu mogućnost", izjavio je Sirski.

Između ostalog, Sirski je kazao da postoje naznake da su ruske trupe iscrpljene i da intenzitet borbi na frontu opada.

Prema njegovim riječima ruska aktivnost na frontu smanjena je za 30 posto, dok ukrajinske snage nastavljaju kampanju dalekometnih udara na ruske ciljeve, uglavnom povezane s naftnom industrijom.

Poginula žena i troje ranjenih u ruskom napadu na ukrajinski Dnjepropetrovsk

Jedna žena je ubijena, a tri osobe su ozlijeđene u ruskom napadu na benzinske postaje u jugoistočnoj ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk, objavio je regionalni guverner Oleksandr Hanža u srijedu na Telegramu.