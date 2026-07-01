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Ukrajina se sprema za novi napad i kupuje moćne avione: Novac dolazi iz EU-a

Piše Hina, 01. srpnja 2026. @ 07:00 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Ukrajina će kupovinu švedskih borbenih zrakoplova financirati iz paketa zajma EU-a "teškog" 90 milijardi eura.
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