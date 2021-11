Ruski teretni zrakoplov Antonov An-12 u kojem je bilo sedam osoba srušio se u srijedu u Sibiru i zapalio, nakon što je nestao s radara nedaleko od grada Irkutska, priopćilo je ministarstvo za hitne situacije.

Zrakoplov se srušio blizu sela Pivovarika, oko 4200 km istočno od Moskve, priopćilo je ministarstvo.

An-12 cargo plane carrying eight people crashes while on approach to Irkutsk Airport, Russia. Injuries currently unknown. https://t.co/DrQLMOehzv pic.twitter.com/rGfNGEz4SC

"Traje gašenje vatre i akcija traženja i spašavanja", dodali su. Po neslužbenim informacijama, najmanje dvije osobe su poginule.

BREAKING: Grodno Aviakompania Antonov An-12 (EW-518TI, built 1968) crashed on approach to Irkutsk Airport and a flight from Yakutsk. It is understood that there were no survivors among seven crewmembers. More to come..https://t.co/RqlkbgSCZF pic.twitter.com/QzYej6dPn0