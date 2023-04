Propali su ruski pokušaji da povećaju svoju vojnu kontrolu nad istočnom ukrajinskom regijom Donbas, istaknuli su britanski vojni stručnjaci u svojoj najnovijoj obavještajnoj procjeni situacije u subotu.

Načelnik glavnog stožera ruske vojske Valerij Gerasimov, koji je preuzeo zapovjedništvo nad operacijama u Ukrajini 11. siječnja, pokušao je "pokrenuti opću zimsku ofenzivu s ciljem proširenja ruske kontrole nad cijelom regijom Donbas", objavilo je na Twitteru britansko ministarstvo obrane.

