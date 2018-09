Bivši diplomatski savjetnik Donalda Trumpa, George Papadopoulos, osuđen je u petak na 14 dana zatvora jer je lagao u istrazi o mogućem dosluhu između Moskve i tima zaduženog za kampanju republikanskog kandidata.

Dobio je i kaznu od 9500 dolara te godinu dana uvjetne slobode ispunjene radom za opće dobro. Izjasnio se krivim u listopadu 2017. za lažno svjedočenje FBI-ju. Papadopoulos (31) je zaslužan za famoznu rusku istragu koja jako iritira predsjednika Trumpa već više od 15 mjeseci.

Njegova je kazna relativno blaga s obzirom na to da mu je prijetilo šest mjeseci zatvora. Sudac je objasnio da je uzeo u obzir njegovu "grižnju savjesti" te činjenicu da je pristao surađivati s istražiteljima. "Četrnaest dana po 28 milijuna dolara. Dva milijuna dnevno. Nema dosluha. Veliki dan za Ameriku!", ironično je napisao u tvitu šef države u vezi procijenjena troška sveobuhvatne istrage posebnog tužitelja Roberta Muellera.

14 days for $28 MILLION - $2 MILLION a day, No Collusion. A great day for America!