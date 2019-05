Avion u kojem je bilo 143 putnika sletio je u rijeku umjesto na pistu, a sreća u nesreći je što nitko nije ozlijeđen. Avion je navodno letio iz Guantanamo Baya.

Avion je sletion u rijeku oko 21.40 minuta prema lokalnom vremenu. Prema trenutnim saznanjima, piše CNN, avion je navodno pokušavao sletjeti na zrakoplovnu pistu, no umjesto toga - sletio je u rijeku!

Radilo se o privatnom čarter avioprijevozniku.

"Činjenica da nitko od putnika niti osoblja nije ozlijeđen mnogo govori o izvrsnoj reakciji posade", rekao je David Soucie, inspektor Feredalne zrakoplovne adimistracije.

Putnici i članovi posade spašeni su preko krila aviona, a spašavanje su vodili vatrogasci. Najmanje 50 vatrogasaca bilo je uključeno u ovo spašavanje.

Putnica Cheryl Bormann izjavila je kako avion prošao kroz nekoliko oluja i grmljavinskih nevremena na svom putu do Jacksonvillea.

"Dok smo se spuštali imali smo jako teško slijetanje, avion se odbijao i nije mogao zadržati pravilnu putanju, a onda se odjednom počeo nekontrolirano zanositi i padati", rekla je Cheryl Bormann.

Thank you God that all passengers are alive and accounted for. #Jacksonville Fl plane skid off of run way into St. Johns River. pic.twitter.com/Vfqvq8WAvA — Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) 4. svibnja 2019.

Putnici tvrde kako odmah nisu niti znali gdje je to njihov avion sletio, samo su shvatili da se radi o vodi.

"Bili smo u vodi. Nismo mogli točno reći gdje, u oceanu ili rijeci, a padala je i kiša. Grmilo je i sijevalo, vidljivost je bila slaba. Stajali smo na krilu aviona dulje vrijeme dok naši spasioci napokon nisu došli do nas s malom splavi preko koje su nas prebacivali na kopno. Svi su svima pomagali", dodala je Cheryl.

Meteorolog Derek Van Dam rekao je kako je iznad područja gdje se avion spustio zabilježena manja tropska oluja. "Let kroz oluje može biti opasan jer može doći do većih turbulencija", rekao je.

Passenger plane in the water in #Jacksonville, FL. Heavy weather at the time as tracked by @MikeFirstAlert



LIVE: https://t.co/1SLJka9Dzm (click Fox video) pic.twitter.com/vJjf9rwSCu — Morgan Palmer (@MorganKIRO7) 4. svibnja 2019.

Postoji mogućnost da se radilo i o vojničkom čarter avionu koji vojska inače koristi za prebacivanje službenika iz jedne baze u drugu, u osvom slučaju se sumnja da je avion poletio iz Guantanamo Baya.