Troje hrvatskih saborskih zastupnika, po riječima jednog od njih, Igora Peternela, doživjelo je neugodnost prilikom presjedanja u Beogradu na letu od Tirane do Zagreba. Optužio je srpskog zračnog prijevoznika da ih je skinuo s leta za Zagreb.

Na te optužbe reagirala je Air Srbija svojim priopćenjem:

"Želimo ovim putem demantirati napise hrvatskih i pojedinih domaćih portala, a u vezi s neulaskom na jučerašnji let Air Srbije za Zagreb troje predstavnika hrvatskog Sabora.

Uvidom u sustav i detaljnom provjerom podataka utvrđeno je da putnici nisu došli do izlaza za ukrcavanje do trenutka koji je za to predviđen. Shodno definiranim procedurama u zrakoplovstvu, putnici koji zakasne na let ne mogu se na njega ukrcati, samim tim ni ovi putnici nisu mogli biti primljeni na let.

Srpska nacionalna aviokompanija za spomenute putnike osigurala je alternativni let i hotelski smještaj."

