U tijeku je 125. dan rata u Ukrajini. Raste broj žrtava poginulih u raketnom napadu Rusije na trgovački centar.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

18:35 Guverner Dnjipropetrovska Velentin Rezninčenko optužio je Rusiju da je ispalila šest projektila na tu regiju. Nazvao je to masovnim neprijateljskim napadom.

18:20 Na društvenim mrežama pojavila se snimka nadzorne kamere koja prikazuje rusku raketu koja je pogodila trgovački centar u Kremenčuku, usmrtivši najmanje 18 ljudi. Snimljena je u Parku Misky. Na početku snimke se vidi kako se u pozadini diže oblak dima iz smjera šoping-centra.objavio je Sky News.

Video of the Russian Kh-22 missile strike on the shopping mall in Kremenchuk yesterday from a nearby park. https://t.co/jYOp0IduRM pic.twitter.com/XaCJO3G2Nw