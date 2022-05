Devedeseti dan je ruske invazije na Ukrajinu. Tisućama ukrajinskih vojnika koje su nedavno zarobile ruske snage u Mariupolju sudit će se na "međunarodnom sudu", kazao je vođa samoproglašene Donecke Narodne Republike.

Oko 20 zemalja najavilo nove pakete sigurnosne pomoći Ukrajini

UNHCR objavio da je više od 6,5 milijuna ljudi pobjeglo iz Ukrajine

Lažna granata ostavljena je ispred ruskog konzulata u najmnogoljudnijem brazilskom gradu

U Ukrajini se vodi oko 13.000 istraga o navodnim ruskim ratnim zločinima

Moskva razmatra prijedlog talijanskog mirovnog plana za okončanje sukoba u Ukrajini

Bidenova administracija je u ranoj fazi potencijalnog slanja snaga za specijalne operacije u Ukrajinu



Ruski savjetnik pri UN-u podnio je ostavku zbog "krvavih, besmislenih i apsolutno bespotrebnih borbi u Ukrajini"

6:50 Ukrajinski sud donio je odluku i naredio uhićenje u odsutnosti nekadašnjeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča optuživši ga pritom za izdaju.

On je od veljače 2010. do veljače 2014. godine obnašao dužnost ukrajinskog predsjednika nakon čega je prebjegao u Rusiju s kojom je blisko surađivao i u vrijeme dok je bio prvi čovjek Ukrajine. Već ranije je osuđen na 13 godina zatvorske kazne zbog izdaje, a sve zbog bliske suradnje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom od kojeg je tražio da ruska vojska i policija uspostave red u Ukrajini.

Ovaj put je optužen za izdaju zbog sporazuma kojeg je potpisao 2010. godine, a koji se odnosio na produženje ruske kontrole nad Krimom. Taj je sporazum poznat kao Harkovski pakt koji je omogućio Rusiji da zadrži svoju Crnomorsku flotu u krimskoj luci Sevastopolju. Upravo je Crnomorska flota ostvarila jedan dio ruske invazije na Ukrajinu od kraja veljače do danas.

6:40 ''Rusija će razmisliti i odlučiti treba li joj obnavljanje odnosa sa Zapadom'', izjavio je Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, prenosi Reuters.

''Zapad kao prvo mora prihvatiti da Rusija postoji. Rusija nije nestala i uvjeren sam kako će svake godine biti sve jača. Isto tako, Zapad mora ponuditi nešto novo u vidu obnavljanja odnosa. Kada se to dogodi onda će Rusija razmisliti o svemu... Sada kada je Zapad postao diktator naša ekonomska veza, primjerice s Kinom, će biti sve jača. I ta će povezanost samo rasti“, dodao je Lavrov.



6:30 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opetovao je da je Vladimir Putin jedini ruski dužnosnik s kojim je voljan sastati se i to samo s jednim ciljem – da prekinu rat: "Bez njega [Putina] se ne donose nikakve odluke. I toga moramo biti jasno svjesni... A ako govorimo o konkretnoj odluci o okončanju rata, onda ova odluka neće biti donesena bez njega (...). I samo ako je jedno pitanje na stolu - ono o okončanju rata. To je to. Nema se o čemu drugom razgovarati".

Zelenski, koji se obratio videovezom na Svjetskom ekonomskom forumu okupljenima u Ukrajinskoj kući u Davosu, kako je prenijela agencija Ukrinform, također je rekao da bi svaki pokušaj vraćanja silom poluotoka Krima, koji je Rusija anektirala 2014., prouzročio stotine tisuća žrtava.

