U tijeku je 117. dan rata u Ukrajini. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je kako nitko ne zna koliko će sukob u Ukrajini trajati, ali i da se svi moraju pripremiti na činjenicu da bi to moglo trajati godinama.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

18:07 "Rusija ilegalno drži u zarobljeništvu više od 1500 ukrajinskih civila", kazala je zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk.

17:33 Ruski mediji podijelili su fotografije, kako kažu, dvojice američkih državljana zarobljenih koji su se borili za Ukrajinu. Dvojica muškaraca su zarobljena, navode.

Novine Izvestia prikazale su video zapis kratkog intervjua s Andyjem Huynhom (27) iz Hartsellea u Alabami. Kanal RT objavio je sliku čovjeka kojeg je identificirao kao Alexandera Druekea (39) iz Tuscaloose u Alabami.

Two Americans fighting alongside Ukrainian forces north of Kharkiv have been missing for nearly a week and there are fears that they may have been captured by Russian forces, according to their families and a fellow fighter https://t.co/JjxHl7TFIj