Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je u subotu južnoazijske države da poduzmu sve moguće mjere i zaustave Rusiju u igranju "igara gladi". Ukrajinci su u međuvremenu objavili emotivni video posvećen oslobođenju Hersona.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao da se Rusija zaustavi u "igrama gladi"

Britanci objavili novo ratno izvješće

Ukrajinci su objavili video posvećen oslobođenju Hersona

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

8:10 Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je emotivni video nakon oslobođenja Hersona. Ističu kako se tamošnji stanovnici nikada nisu predali ruskim okupatorima te da su ondje prosvjedovali protiv ruske okupacije.

We will never abandon those who are caught in the jaws of a monster. We will fight for each and every one of our beautiful-as-the-universe people. pic.twitter.com/Gh31K0RFWY — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 12, 2022

7:50 Institut za proučavanje rata objavio je novu kartu sukoba na istoku Europe. "Ukrajinske snage dovršavaju oslobađanje obale regije Herson nakon što su se Rusi povukli", stoji u objavi na Twitteru.

7:45 Britansko ministarstvo obrane objavilo je ažurirano izvješće o tijeku rata u Ukrajini. Među ostalim, ondje stoji kako su ruske snage vrlo vjerojatno uništile ceste i mostove preko rijeke Dnipro.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3KZRVyGntj



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EZn7Ae67xH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 12, 2022



7:30 Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je južnoazijske države da poduzmu sve moguće mjere i zaustave Rusiju u igranju "igara gladi" oko ukrajinskog crnomorskog sporazuma o žitu, koji bi mogao isteći idući tjedan.

"Pozivam sve članice ASEAN-a da poduzmu sve moguće metode kako bi spriječili Rusiju da igra igre gladi sa svijetom", poručio je Kuleba na konferenciji za medije na margini samita ASEAN-a kazavši da ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nije zatražio sastanak s njim tijekom summita, što bi bila norma u međunarodnoj diplomaciji.

"Ako to učini, temeljito ćemo razmotriti njegov zahtjev", rekao je, dodajući da Rusija mora pristupiti svim pregovorima u dobroj vjeri. “Nema niti jednog pokazatelja da Rusija iskreno traži pregovore”, rekao je.

Kuleba je rekao da je tijekom sastanaka s čelnicima jugoistočne Azije razgovarao o načinima na koje mogu podržati Ukrajinu i prenio da je izražavanje neutralnosti i neosuđivanje Rusije protivno njihovim interesima.

