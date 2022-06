Rat u Ukrajni ušao je u 109. dan. Ukrajinski dužnosnici tvrde da njihovoj vojsci ponestaje streljiva. Rusko granatiranje kemijske tvornice Azot u ukrajinskom gradu Severodonjecku izazvalo je veliki požar u subotu nakon istjecanja tona nafte, a u susjednoj pokrajini Donjeck. Primijećen je ogroman oblak dima koji se diže u zrak nakon eksplozije u gradu Avdiivku u kojem se nalazi još jedna kemijska tvornica.

Rusija više neće poštivati odluke Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) stoji u posebnom zakonu koji je u subotu potpisao predsjednik Vladimir Putin, izvijestila je agencija TASS

Nizozemski sud proglasio četiri ruska vojna službenika krivima za namjerno obaranje leta

U borbama u Ukrajini poginuo prvi češki državljanin

Ukrajinski dužnosnici tvrde da njihovoj vojsci ponestaje streljiva

8:25 Olena Zelenska otvorila je centar za ukrajinske izbjeglice u glavnom gradu Litve, Vilniusu. Od početka ruske invazije, Litva je pružila utočište za više od 50.000 Ukrajinaca.

“We wanted Ukrainians who were forced to come to Lithuania because of the war to have a truly native place. So that the center will be the place where it is possible to address on any matter – help or communication,” Zelenska said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 12, 2022

8:10 Njemački kancelar Olaf Scholz planira posjet Kijevu skupa s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i talijanskim premijerom Mariom Draghijem, objavio je u subotu njemački list Bild am Sonntag.

SCOOP: Chancellor Scholz is planning a visit to Kyiv together with Macron and Draghi. They want to meet Zelenskyy in Ukraine in June before the G7 summit. Our exclusive @bild report THREAD (1/3) https://t.co/V6SD3x7EsR — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) June 11, 2022

8:00 Nakon vijesti prema kojima se u okupiranom Hersonu i Melitopolju stanovnicima dijele ruske putovnice, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom noćnom obraćanju u subotu kasno navečer rekao je kako se radi o svega nekoliko ruskih suradnika i ljudi iz njihova okruženja.

"Ukrajinske trupe postupno oslobađaju Herson", kazao je Zelenski te potvrdio da se u Severodonjecku nastavljaju žestoke borbe.

"Sjećate li se kako se Rusija nadala da će početkom svibnja zauzeti cijeli Donbas? Već je 108. dan rata, već je lipanj. Donbas se drži", poručio je Zelenski te istaknuo kako je ponosan na sve ukrajinske branitelje.

"Ruska vojska danas ima oko 32.000 mrtvih duša. Za što? Što ti je dala, Rusijo?", kazao je Zelenski, prenosi Sky News.

7:55 Ukrajinsko Ministarstvo obrane zahvalilo je Elonu Musku, jer im je omogućio Starlink za pomoć obavještajnim službama.

Multitasker @elonmusk manages not only to work on preparations for the Mars mission but also to pass the Starlinks to our intelligence so needed for their special missions.#UAarmy defend freedom on Earth so that it can be established on Mars as well. pic.twitter.com/iTpTPp1F7s — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 11, 2022

7:50 Rusko granatiranje kemijske tvornice Azot u ukrajinskom gradu Severodonecku izazvalo je veliki požar u subotu nakon istjecanja tona nafte, a u susjednoj pokrajini Donjeck, izvijestili su ruski mediji, primijećen je ogroman oblak dima koji se diže u zrak nakon eksplozije u gradu Avdiivku u kojem se nalazi još jedna kemijska tvornica.

Tjedni borbe za Severodoncek, mali grad u pokrajini Luhansk koji je postao fokus ruskog napredovanja u istočnoj Ukrajini, uništili su dijelove grada i jedni su od najkrvavijih napada od početka rata 24. veljače.

Guverner Luhanska Serhiy Gaidai nije rekao je li požar u tvornici, u kojoj su se sklonile stotine civila, ugašen. Reuters nije mogao neovisno provjeriti navode.

Gaidai je rekao da u Severodonecku bez prestanka bjesne borbe . Ranije je također rekao da ruske snage kontroliraju veći dio grada, ali da Ukrajina kontrolira kemijsku tvornicu Azot.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga rekao je da su ukrajinski branitelji u subotu odbili ruski napad u jednom dijelu Severodonecka, dok se borbe nastavljaju u drugom.

