Rat u Ukrajini ušao je u 107 dan. Ukrajinske snage su objavile kako gube 200 vojnika dnevno.

Zapad pretpostavlja da je od početka rata u Ukrajini poginulo oko 20 tisuća ruskih vojnika.

Jedan od dužnosnika tvrdi da Rusija kontrolira Severodonjeck i da pomoć Zapada dolazi prekasno i u premalom broju.

Očekuju se teške borbe u Donbasu.

Britancima Aidenu Aslinu i Sahaunu Pinneru te Marokancu Brahimu Saadouneu, ratnim zarobljenicima, na sudu u Donjecku je izrečena smrtna kazna.

Iz Britanije je stigla osuda "odvratnog suđenja u sovjetskom stilu koje je podsjetnik na izopačenost Vladimira Putina".

Finci namjeravaju na granicu s Rusijom postaviti ograde i nove ceste. Mijenjaju zakonodavstvo koje će zaštiti 1300 kilometara granice.

7:50 Ukrajinska vojska javlja da su se Rusi u Harkivu prestali boriti. Javljaju da su se svi pripadnici ruske motorizirane pješačke postrojbe Prvog armijskog korpusa odbili boriti se nakon što su pretrpjeli teške gubitke na području Harkiva.

7:29 Ukrajina gubi do 200 vojnika dnevno, izjavio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihail Podoljak. Rekao jeda su Ukrajini potrebne stotine zapadnih topničkih sustava kako bi se izjednačili s Rusijom u istočnoj regiji Donbas. "Ukrajini treba 150 do 300 raketnih sustava za lansiranje kako bi se uskladili s Rusijom - puno veći broj nego što je do sada dobila", dodao je. Podoljak je također rekao da bi se mirovni pregovori mogli nastaviti samo ako Rusija preda teritorij koju je stekla otkako je izvršila invaziju.

7:08 Vadim Skibicki, zamjenik šefa ukrajinske vojne obavještajne službe rekao je da Ukrajina gubi od Rusije na prvoj crti bojišnice i da se sada gotovo isključivo oslanja na oružje sa Zapada kako bi Rusiju držala podalje.

"Ovo je sada topnički rat. O budućnosti će se sada odlučivati ​​na rubovima bojišnice, a mi gubimo u smislu topništva", rekao je te dodao: "Sada sve ovisi o tome što nam Zapad daje. Ukrajina ima jedan komad topništva na 10 do 15 ruskih. Naši zapadni partneri dali su nam oko 10% onoga što imaju. Gotovo smo potrošili svo naše topničko streljivo i sada koristimo NATO-ove granate. Europa također isporučuje granate nižeg kalibra, ali kako i Europi ponestaje oružja, količina je sve manja", rekao je. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je prošlog tjedna da između 60 i 100 ukrajinskih vojnika umire svaki dan, a još 500 ih bude ranjeno.

6:10 Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je u četvrtak da iz jugoistočne regije Zaporožje stižu "dobre vijesti", te da ukrajinske snage uspijevaju odbiti ruske napade. Rekao je i da ukrajinske snage postupno napreduju u regiji Harkov, istočno od Kijeva.

6:00 Ruski predsjednik Vladimir Putin odao je u četvrtak počast caru Petru Velikom na 350. godišnjicu njegova rođenja, uspoređujući navodnu povijesnu težnju tadašnje i današnje Rusije za povratkom ruskih zemalja.

"Petar Veliki je 21 godinu vodio Veliki sjeverni rat. Ratovao je sa Švedskom i činilo se kao da im je nešto uzeo. Nije im uzeo ništa, vratio je ono što je bilo rusko", rekao je Putin nakon posjeta izložbi posvećenoj caru. Tadašnju kampanju Petra Velikog usporedio je sa situacijom u kojoj se trenutno nalazi Rusija.

"Očigledno je i na nama da vratimo (ono što je rusko) i ojačamo zemlju. Ako pođemo od činjenice da su te temeljne vrijednosti temelj našeg postojanja, sigurno ćemo uspjeti riješiti probleme koje su pred nama", rekao je Putin.

Putin, koji je u 23. godini na vlasti, više puta je pokušavao opravdati ruske postupke u Ukrajini, gdje su njegove snage opustošile gradove, ubile tisuće ljudi i dovele do milijuna izbjeglica, obrazlažući svoje viđenje povijesti u kojemu ne postoji stvarni ukrajinski nacionalni identitet i tradicija državnosti.

