U tijeku je 106. dan rata u Ukrajini.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:48 Dva Britanca i jedan Marokanac koje su zarobile ruske snage u Ukrajini proglašeni su krivima i osuđeni na smrt na sudu u Donjecku, teritoriju koji drže proruski pobunjenici. Sve su to bivši borci ukrajinske vojske koje su ruske snage sredinom travnja zarobile u Mariupolju.

Optuženi su da su plaćenici. Predsjednik sudačkog vijeća koji je izrekao smrtnu kaznu opisao je kaznu kao pravednu. Aleksandar Nikulin rekao je da se sud rukovodio "ne samo propisanim normama i prijeporima, već i glavnim, nepovredivim načelom pravde", prenosi Interfax.

Interfax je priopćio kako je trojici muškaraca suđeno za "plaćeništvo" i aktivnosti "usmjerene na preuzimanje vlasti i rušenje ustavnog poretka" samoproglašene Narodne Republike Donjeck. Novinska agencija Tass citirala je odvjetnika Pavela Kosovana koji je zastupao optužene. Rekao je da su sva trojica htjeli uložiti žalbu.

Terrible: Two Britons, Aiden Aslin and Shaun Pinner, and Moroccan national, Saaudun Brahim, -all captured by Russian forces in #Ukraine- have been sentenced to death in an un-recognised court in Russian occupied Donetsk.https://t.co/Xa7bTx17qX https://t.co/S9LXfeYUeH pic.twitter.com/cZXbl7MKww