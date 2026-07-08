Zbogom bolnim biopsijama: Jednostavan bris otkriva rak u manje od sat vremena

Jednostavan bris iz usta uskoro bi liječnicima mogao omogućiti znatno ranije otkrivanje raka usne šupljine, uz mogućnost izbjegavanja bolnih biopsija i dobivanja rezultata u manje od sat vremena, pokazalo je najnovije istraživanje, objavljenom u časopisu Biomarker Research.

Rak usne šupljine često se pojavljuje u obliku dugotrajnih ranica ili promjena boje na usnama, desnima, jeziku ili unutarnjoj strani obraza. Iako su mnoge takve promjene dobroćudne, potvrda prisutnosti raka obično zahtijeva biopsiju skalpelom. Budući da ponovljeno uzimanje uzoraka tkiva može biti neugodno, neki pacijenti izbjegavaju naknadno praćenje stanja.

Znanstvenici iz Velike Britanije i Indije ispitali su noviju inačicu kvantitativnog dijagnostičkog sustava indeksa zloćudnosti (qMIDS), koji umjesto skalpela koristi četkicu za prikupljanje stanica iz sumnjive promjene i zdravog područja unutar usne šupljine. Uzorci se zatim analiziraju kako bi se utvrdila ekspresija RNK glasnika (mRNK) iz četiriju gena povezanih s rakom usne šupljine.

Istraživanje je uključivalo uzorke dobivene četkastom biopsijom od 545 pacijenata s promjenama koje su mogle biti kancerogene. Test je postigao ukupnu točnost od 95,5 posto, dok su stope lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata ostale ispod pet posto. Rezultati takvog testiranja su bili dostupni unutar jednog sata.

"Ovaj test liječnicima daje brz, precizan i neinvazivan način razvrstavanja pacijenata, a ključno je da se može ponavljati. To znači da sada možemo redovito i sustavno pratiti pacijente s trajnim predzloćudnim promjenama te otkriti rak mnogo ranije nego što bismo to prije mogli", rekao je Muy-Teck Teh, oralni onkolog na Sveučilištu Queen Mary u Londonu, u priopćenju pobjavljenom na stranicama tog sveučilišta.

"Bili smo iskreno iznenađeni činjenicom da je uspješnost testa s četkastim brisom usporediva s mikrobiopsijom. To upućuje na to da je biološki signal koji bilježe ova četiri gena dovoljno snažan i dosljedan da se može otkriti čak i iz površinskih oljuštenih stanica prikupljenih četkastom biopsijom", dodao je Teh.

Znanstvenici trenutno rade na komercijalizaciji qMIDS-a te navode da bi test mogao biti dostupan za kliničku primjenu u roku od dvije godine.