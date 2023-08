Radioaktivna voda u oceanu: Kinezi panično kupuju sol u trgovinama, predsjednik Južne Koreje objavio što je jeo za ručak

U nekim dijelovima Kine sol je u potpunosti rasprodana.

Nakon što je Japan u četvrtak počeo ispuštati pročišćenu radioaktivnu vodu u Tihi ocean iz uništene nuklearke Fukushima, građani u Kini su pohrlili pokupovati zalihe soli jer se smatra da ona može pomoći u slučaju izlaganja radijaciji.

Trgovine su u nekim gradovima poput Pekinga i Šangaja potpuno ostale bez soli, a na online platformama zabilježeno je gotovo sedam milijuna narudžbi za sol, objavio je Reuters.

The Chinese are still hoarding salt like crazy.



Video from @Mydoglucky2 #China #salt #crazy pic.twitter.com/HdDY40QpvQ