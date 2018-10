Javnost u Srbiji ostala je šokirana nakon objave jezivih poruka koje je 64-godišnji pedofil Slavoljub M. iz Zemuna slao trinaestogodišnjoj djevojčici.

Poruke su objavljene u Facebook grupi "Borba protiv pedofilije", a nedugo nakon njihove objave policija je započela istragu i uhitila Slavoljuba M.

Slavoljub M. prvi se javio trinaestogodišnjoj djevojčici. U prvim porukama koje joj je poslao, udijelio joj je komplimente, potom su njegove poruke prerasle u žestoko seksualno uznemiravanje o čemu svjedoče i screenshotovi koje je objavio Blic.

"Ćao Nato. Gledam tvoje fotke. Ne poznajemo se al' upoznat ćemo se. Divna si malecka", pisao je Slavoljub M. u porukama koje je slao trinaestogodišnjakinji na početku. "Nešto su ti grudi nadigle tu majicu. Jesu li lijepe?", pitao ju je nedugo nakon toga.

Ona mu je uzvratila porukom da ju ni majka ne pita takva pitanja, no on je ostao uporan: "Volim lijepe stvari. Pusti mamu, da ih vidim..." Inzistirao je da se skine i fotografira objašnjavajući joj kako joj majka to nikad neće saznati. Kada mu je djevojčica napisala kako je star, poslao joj je fotografiju svoje spolnog organa, njega, kako šalje poljupce, drži se za nos...

Pedofil iz Zemuna 1 (Screenshot: Blic)

"Odeš u kupaonu, zaključaš vrata, skineš se gola i napraviš nekoliko snimaka: cijela, samo ****, pa je malo prstima ****, to je to. Tko zna kad će mama otići...", prenosi Blic.

Policija potvrdila postupanje

Iz Odjela za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije potvrdili su da je 64-godišnji Slavoljub M. iz Zemuna uhićen zbog postojanja sumnje da je izvršio kaznena djela prikazivanja, pribavljanja i posjedovanja pornografskom materijala i iskorištavanje maloljetne osobe za pornografiju te iskorištavanje računalne mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje kaznenih djela protiv spolne slobode prema maloljetnoj osobi.

"Sumnja se da je on s profila na jednoj društvenoj mreži slao neprimjerene poruke maloljetnim osobama i tražio da mu pošalju svoje fotografije na kojima su obnažene", priopćeno je iz policije. Određeno mu je zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon čega će biti priveden u beogradsko Više javno tužiteljstvo.