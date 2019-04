Četiri su osobe ozlijeđene u pucnjavi u sinagogi u gradu Poway nedaleko od San Diega.

Kako su izvijestili iz šerifovog ureda, policija je na terenu, a jedna osoba koju se dovodi u vezu sa pucnjavom je privedena na ispitivanje.

Lokalni mediji javljaju kako među ozlijeđenima ima i djece, no ta informacija nije službeno potvrđena. Policija moli građane da izbjegavaju područje oko sinagoge.

Napadač je, kako javlja CBS otvorio vatru u sinagogi nakon čega je izašao na ulicu gdje ga je policija privela.

U sinagogi se u trenutku napada održavalo slavlje povodom židovskog blagdana Pasha

Be aware of increased law enforcement activity in the 16000 block of Chabad Way as @SDSOPoway Deputies investigate reports of a man with a gun. Please stay clear of the area and allow deputies to safely do their job. Thank you for your patience and cooperation. pic.twitter.com/wuHYb57BW0