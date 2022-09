U školi broj 88 u Puškinskoj ulici u ruskom gradu Iževsku dogodila se pucnjava. Prema preliminarnim izvještajima, šestero ljudi je ubijeno, od čega troje djece.

U ruskom gradu Iževsku, u školi broj 88 koja se nalazi u Puškinskoj ulici, školski je tjedan započeo kao u horor filmu. Zasad nepoznati napadač ušetao je u školu, usmrtio zaštitara i zatim počeo pucati po djeci.

Prema preliminarnim izvještajima, šestero ljudi je izgubilo živote, od čega troje djece. Pucnjava je započela nedugo nakon jutarnje nastave, kada je nepoznati muškarac obučen u crno odijelo ušetao i počeo pucati, prenosi Euroweekly.

Muškarac je nedugo nakon napada počinio samoubojstvo u učionici 403, na četvrtom katu škole. Okolnosti ovog užasnog napada se i dalje utvrđuju.

Ruski ministar unutarnjih poslova objavio je najnovije informacije o događaju. Šestero je ljudi ubijeno, a još 20 ozlijeđeno u krvavom pohodu, prenosi Interfax.

A shooting was reported in school No. 88 in #Izhevsk, #Russia. According to preliminary information, a security guard died and three children were injured. pic.twitter.com/LSXueGhxGg