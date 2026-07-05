Pucnjava u New Yorku: Ranjeno osam osoba, među njima četvero djece

Osam osoba, među njima četvero djece, ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila tijekom proslave američkog Dana neovisnosti u njujorškom Brooklynu.

Do pucnjave je došlo u subotu navečer oko 22:35 po lokalnom vremenu u četvrti Coney Island, u blizini adrese 2930 West 30th Street, nedaleko od šetnice na kojoj je bio planiran vatromet.

Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja, a na snimkama se vidi kako policajci nose ranjenu djecu prema vozilima hitne pomoći. Svjedoci su za američke medije ispričali da je prizor bio kaotičan i zastrašujući.

Među ranjenima su 33-godišnji muškarac i 21-godišnja žena koji su pogođeni u prsa, 25-godišnja žena, trojica dječaka u dobi od 14, 12 i sedam godina koji su pogođeni u noge ili bedro, 37-godišnji muškarac ranjen u rame te šestogodišnji dječak pogođen u trbuh.

Sedam osoba je u stabilnom stanju, dok je 21-godišnja žena životno ugrožena.

Zasad nije poznato koliko je napadača sudjelovalo u pucnjavi ni što je bio motiv. Policija je u blizini mjesta događaja pronašla ruksak u kojem se nalazio pištolj, a istraga je u tijeku, piše New York Post.

Stanari tog dijela Coney Islanda rekli su da je područje oko zgrade Seapark Apartments poznato po čestim problemima i bučnim okupljanjima.