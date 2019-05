Napadači su u subotu upali u hotel u lučkom gradu Gvandaru na jugozapadu Pakistana i bore se sa snagama sigurnosti dok helikopteri nadlijeću to područje, objavili su dužnosnici.

Većina gostiju evakuirana je iz hotela s pet zvijezdica Pearl Continental, ali čini se da ću napadači uspjeli doći do prvog kata.

Gvadar, grad na Arapskom moru, strateška je luka na prometnom koridoru između Kine i Pakistana i dio je kineskog infrastrukturnog megaprojekta "Jedan pojas, jedan put".

Zasad se ne zna ima li žrtava i nitko nije preuzeo odgovornost za napad.

Armed militants storm PC hotel in #Gwadar, Balochistan, where firing is still underway..#gawdar pic.twitter.com/RFCQSHB43A