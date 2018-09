Surfera Arthura Medicija (26) u subotu je napao i ubio morski pas kod plaže Newcomb u Cape Codu.

Iz policije su preko Facebooka izvijestili, ne navodeći identitet, kako je muškarac u dvadesetim godinama nastradao od, vjeruje se, ugriza morskog psa.



"Bio sam na plaži kada se to dogodilo. Počeo sam vrištati: morski pas, morski pas! Bilo je kao u filmu Ralje", rekao je Associated Pressu Joe Booth, lokalni ribar koji je bio na obali kada se to dogodilo.



Bio je to prvi smrtonosni napad morskog psa u Massachusettsu u više od 80 godina.



Nesretni mladić bio je prije svijesti kada su ga prijatelji izvukli iz vode. Imao je teške ozljede, izgubio je puno krvi i hitno je prebačen u obližnju bolnicu gdje je ubrzo podlijegao ozlijedama, navela je policija.



Nesretni mladić, nastradao od ugriza morskog psa, rođen je u Brazilu, a u SAD je došao kako bi studirao. Plaža na kojoj je stradao ubrzo je zatvorena, a u vrijeme napada bila je puna kupača, koje je izmamilo lijepo vrijeme, iako je sezona kupanja bila gotova i na plaži nije bilo spasilaca.



Inače, posljednji smrtonosni napad morskog psa u ovoj američkoj državi bio je 1936. godine. Tad je u moru morski pas napao i usmrtio 16-godišnjeg dječaka, prenosi People.



Newcomb Hollow Beach, gdje je mladić plivao ima upozorenja kako u blizini postoji mogućnost pojave morskih pasa te kako se kupači mole da da ne plivaju blizu tuljana i da se zadržavaju blizu obale.

Shark Attack Kills Cape Cod Swimmer in His 20s: 'It Was Like Right Out of "Jaws",' Says Witness https://t.co/DltA6qSpUy