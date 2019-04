U Bosni i Hercegovini sve se dijeli na tri dijela. Svoj pomaže svomu, a nikako onome drugomu, tuđemu. Ipak, časna sestra Blanka uspješno je započela dirljivu humanitarnu misiju koja je pravi primjer da je uz malo volje i puno dobrote sve moguće. Ona, s muallimom Šejlom, pomaže i Bošnjacima i Hrvatima i Srbima, bez iznimki.

Ponekad je dovoljan tek jedan poziv. Tako je i časna sestra Blanka u Bosni i Hercegovini, točnije Livnu, s učiteljicom islama i imamovom suprugom muallimom Šejlom srušila sve predrasude i zidove mržnje koji su mogli biti prepreka među njima.

Njih dvije zajedno pomažu svima potrebitima, siromašnima i bolesnima, ne pitajući koje su vjere ili nacije. Upravo onako kako bi to i trebalo biti, no često nije. Ove dvije čudesne žene tako čine Livno boljim mjestom za život.

Spojila ih pomalo čudesna priča

Časna sestra Blanka primjer je kako se trebamo boriti s preprekama koje nas svakodnevno muče u životu. Odrasla je kraj Vinkovaca, a dio rata je provela u opkoljenom Sarajevu.

Muallima Šejla je porijeklom iz Bratunca kraj Srebrenice, iz kojeg je otišla za vrijeme rata. Ove dvije nesvakidašnje žene spojila je pomalo čudesna priča.

Sestra Blanka je, dirnuta vapajem za pomoć jedne mlade majke četvero djece, nazvala pravu osobu s kojom će uskoro krenuti u humanitarnu misiju, Šejlu. Cijela ova akcija nastala je jer je jednoj majci bila potrebna perilica.

No, prerasla je u nešto puno veće od onoga što su mogle i zamisliti. "Ja sam došla do broja muallime Šejle, nazvala sam ju, pitala je li moguće da zajednički pribavimo što je potrebno. Ona je odmah kliknula i rekla da. Tako smo počele", prisjeća se sestra Blanka.

Njihovi sugrađani o njima imaju samo riječi hvale. Munira Krlegić iz Livna, kojoj se one pomogle, kaže da je teško kada si prisiljen tražiti nečiju pomoć.

"Kada mi je teško i kada mi je baš potrebna pomoć, muallima Šejla i sestra Blanka su uvijek tu. Kada god zatražim, pomognu mi, nisu me još odbile niti u čemu. To mi baš puno znači, posebno zbog moje djece. Svi smo mi ljudi, a jedan je Bog. Lijepo mi je vidjeti da se slažu muslimani i Hrvati", kaže Munira i nadodaje da je teško tražiti nekoga za pomoć da ti nešto da, no ona je na to prisiljena htjela to ili ne.

Ujedinjuju katolike i muslimane

Obitelj Budić također je jedna od onih koju je život prisilio da od nekoga zatraži pomoć. U samo nekoliko godina pogodila ih jedna nesreća za drugom.

Oboje djece oboljelo je od multiple skleroze, suprug je umro, a zbog stresa kćeri Ani bolest se ubrzano razvila. Nekad sjajna sportašica i studentica kriminalistike, koju od diplome dijele svega tri ispita, postala je nepokretna.

Majka Blaženka u ovoj borbi tako je ostala sama, no njezina nevolja ponovno je ujedinila različite,sestru Blanku i muallimu Šejlu. One su potaknule svoje zajednice na pomoć, ujedinile katolike i muslimane u Livnu i skupile sredstva za sada nepokretnu Anu.

Spas za mnoge

Muallima Šejla jedna je od onih kojoj nije problem učiniti sve kako bi pomogla drugome, a spektar njezinog posla je širok. Pojasnila je i čime se sve bavi te što zapravo znači muallima.

"Muallima sam u Muslimanskoj zajednici Livno. Mualima je nešto kao vjerska učiteljica, iako je opis mog posla puno širi od toga. Pored vjerske pouke za djecu, koordinatorica sam udruženja žena pri Muslimanskoj zajednici Livno. Moj suprug je imam džamiji koja se nalazi u centru Livna. Imamo i kćer od tri i pol godine", kaže Šejla.

Časna Blanka i muallima Šejla spas su za mnoge. Pomažu svima kojima je pomoć potrebna, bez iznimki. Jedna od obitelji kojima pomažu je i ona Marijane Čalušić.

Marijana je mlada majka s petero maloljetne djece. Kaže da se ona i njezina obitelj uspiju snaći tek onoliko da prežive svaki mjesec, uvijek im nešto nedostaje. Stoga, materijalna pomoć koju im one pružaju znači im mnogo.

Također, one njoj i njezinoj obitelji pružaju i veliku moralnu i duhovnu pomoć koja joj je prijeko potrebna jer je ona Hrvatica, a suprug joj je musliman. Zbog toga, nisu im strani krivi pogledi svojih sumještana, a prijateljstvo koje im pružaju muallima Šejla i sestra Blanka nada je u bolje sutra.

Muallima Šejla se osvrće na te krive pogleda i kaže da je upravo ovo jedan od najboljih primjera međureligijskog humanitarnog rada koji je u potpunosti ispunjava kao osobu. Ona se nakon šest godina životu u Livnu napokon osjeća u potpunosti prihvaćeno.

"U Bosni se uvijek tako živjelo, evo ja već šest godina živim u Livnu i možda je ovo jedan od najboljih primjera međureligijskog humanitarnog rada u kojemu sam se osjećala najljepše, najprirodnije i nije bilo te izvještačenosti. Za mene to nije nešto svakidašnje", kaže Šejla.

"Htjeti, moći i ostvariti"

Sestra Blanka i muallima Šejla uživaju u zajedničkom radu, a jedna o drugoj imaju samo riječi hvale, razumijevanja i međusobnog poštovanja.

"Sa Šejlom je jako lijepo raditi i surađivati. Ona je jedna otvorena osoba, otvorenog duha i pogleda, spremna učiniti dobro i žrtvovati se za to dobro. Upravo to je Šejla, dakle, htjeti, moći i ostvariti. Ja bih je tako oslikala", kaže Blanka.

"Časna sestra Blanka je jedna posebna osoba s kojom je vrlo lako surađivati, a mogu reći i za sebe da je sa mnom lako surađivati. Karakteri su nam se podudarili, vrlo je jednostavna. Također, vidi se da želi pomoći, nebitno kome. Ne pravi razliku među ljudima", kaže Šejla.

U Livnu i njegovoj okolici, mnogo je ljudi u potrebi, siromašnih, nezaposlenih, razjedinjenih. A zajedništvo, tolerancija, dijalog, često su tako apstraktni pojmovi kojima se razmeću oni koji ih baš i ne poznaju. Ove dvije žene pravi su primjer da je zajedništvo itekako moguće, one su primjer za kojim se svi trebamo povesti.

