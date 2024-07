FOTO Val nasilja zahvatio dvije zemlje: Palili zastave i automobile, vojska odgovorila dimnim bombama, a odjekivali su i pucnjevi

Optužbe za seksualno zlostavljanje djeteta koje je navodno počinio Sirijac u turskom gradu Kayseriju izazvale su nerede. Kako javlja turska državna novinska agencija Anadolu, Sirijac je uhićen zbog optužbi da je seksualno zlostavljao svoju sedmogodišnju rođakinju, koja je također Sirijka, u javnom WC-u na tržnici. Vijest o navodnom zlostavljanju brzo se proširila društvenim mrežama, a ogorčeni lokalni stanovnici izazvali su nerede paleći automobile i tvrtke kojima upravljaju Sirijci.

"Odmah je pokrenuta istraga o ovom slučaju. Međutim, kasnije su se naši građani okupili, djelovali su nezakonito i na način koji nije u skladu s našim ljudskim vrijednostima i oštetili su kuće, radna mjesta i vozila sirijskih državljana", rekao je turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya i dodao da su privedeni deseci ljudi, a masa se razišla tek u ranim jutarnjim satima.

Lokalni guverner Kayserija pozvao je ljude "da djeluju smireno, s umjerenošću i zdravim razumom".

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan okrivio je oporbene stranke, od kojih su neke zauzele čvrst stav o protjerivanju oko 3,6 milijuna Sirijaca iz zemlje, za raspirivanje "politike mržnje". Sam Erdogan obećao je stvoriti uvjete da se velik broj Sirijaca dobrovoljno vrati u Siriju.

"Ksenofobiju i mržnju prema izbjeglicama u našoj zemlji ne treba raspirivati ​​jer to ne daje nikakve pozitivne rezultate", rekao je u govoru u ponedjeljak.

Nemiri u Kayseriji izazvali su reakciju u Siriji. Video iz grada Atareba, koji je trenutačno pod kontrolom turske vojske, prikazuje kako ljudi skandiraju protiv prisutnosti turske vojske i bacaju stvari na oklopno vozilo. Drugi video prikazuje kaotičnu situaciju koja je uslijedila, uz oblake dima i pucnjeve. Lokalni stanovnik rekao je CNN-u da su vojnici upotrijebili dimnu bombu i ispalili hice u zrak kako bi rastjerali gomilu.

U drugom gradu, Ghazawiahu, također na sjeverozapadu Sirije, prosvjednici su vukli tursku zastavu kako bi je maknuli s vojne baze.

Na graničnom prijelazu Bab al-Salama s Turskom, turska je zastava uklonjena, spaljena i zamijenjena zastavom Slobodne sirijske vojske, tvrdi lokalni stanovnik, a njegove navode potvrđuju i fotografije koje kruže društvenim mrežama.

Najveća krovna skupina koja predstavlja sirijsku oporbu, Nacionalna koalicija za sirijsku revoluciju i oporbene snage, objavila je izjavu u kojoj poziva Sirijce s obje strane granice na "samoobuzdavanje".

"Jedini korisnici ovog kaosa, kršenja i nereda su režim i terorističke organizacije", navodi se u priopćenju.

Ministar unutarnjih poslova Yerlikaya okrivio je botove i provokatore za sijanje razdora na društvenim mrežama. Rekao je da su više od trećine računa koji dijele sadržaj o događajima u Kayseri na X-u bili botovi i da je 10 računa proslijeđeno tužiteljima.

"Nećemo tolerirati one koji prijete miru i sigurnosti naše zemlje, objavljuju provokativne objave ili govore mržnju", napisao je na X.

Turska prima više sirijskih izbjeglica od bilo koje druge zemlje, ali se često muči s tima da u potpunosti integrira sirijske izbjeglice u društvo. To je, u kombinaciji s posrnulim gospodarstvom, pretvorilo Sirijce u politički gromobran u Turskoj. Mnogi Sirijci optužuju Turke za rasistički tretman. Bezbrojna sirijska djeca ne idu u škole zbog zahtjeva da Sirijci ostanu u okruzima u kojima su prvotno registrirani, čak i nakon što su događaji poput prošlogodišnjeg smrtonosnog potresa u južnoj Turskoj prisilili mnoge od njih na preseljenje.

Sve ovo dolazi samo nekoliko dana nakon što je Erdogan rekao da je otvoren za sastanak sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Assadom kako bi se obnovile veze između dviju zemalja, iako je prošle godine Assad jasno dao do znanja da se sastanak ne može održati sve dok su turske trupe u Siriji. Assad i Erdogan nekoć su bili bliski i čak su zajedno odlazili na odmor, no Erdogan je na kraju podržao Slobodnu sirijsku vojskut, koja je nastojala zbaciti Assada s vlasti u građanskom ratu u Siriji.

