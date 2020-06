Nastavljaju se prosvjedi protiv rasizma u SAD-u. Na društvenim mrežama proširile su se nove snimke policijske brutalnosti iz Detroita.

Zastrašujući video prikazuje kako se policijsko vozilo na silu probija kroz prosvjednike, noseći neke od njih na vjetrobranskom staklu. Iz policije je priopćeno da je policajac za volanom "pokušao pobjeći" od gomile.

Incident se dogodio tijekom posljednjih prosvjeda protiv policijske brutalnosti i rasizma u Detroitu u nedjelju. Na ulicama su bile stotine građana.

"Policija u Detroitu zaletjela se u 10-12 prosvjednika, uključujući i mene. Više osoba je prevezeno u bolnicu", napisao je jedan od aktivista na Twitteru uz videosnimku događaja.

"Policija u Detroitu zaletjela se u 10-12 prosvjednika, uključujući i mene. Više osoba je prevezeno u bolnicu", napisao je jedan od aktivista na Twitteru uz videosnimku događaja.

Na snimci se vidi policijski automobil okružen desecima prosvjednika. Vozilo se naglo ubrzava i zaustavlja nekoliko puta, a oko automobila ljudi vrište od straha.

Nekoliko prosvjednika oboreno je na tlo, dok su se drugi pokušali popeti na haubu policijskog auta. "Teže je ozlijeđeno troje do petero prosvjednika, uključujući organizatora", napisao je drugi prosvjednik uz videosnimku koju je objavio na Twitteru.

"Teže je ozlijeđeno troje do petero prosvjednika, uključujući organizatora", napisao je drugi prosvjednik uz videosnimku koju je objavio na Twitteru.



Please spread this far and wide! pic.twitter.com/f8BuQRQosN