Tisuće prosvjednika u Hong Kongu blokirale su aerodrom, zbog čega su obustavljene prijave za sve letove. Prosvjednici su jednog muškaraca na aerodromu optužili da je policajac, iako nije bio odjeven u policijsku uniformu, a kada mu je pozlilo jedva su propustili liječnike da dođu do njega.

Sve nasilniji prosvjedi gurnuli su azijsko financijsko središte u najtežu političku krizu u proteklim desetljećima te predstavljaju izazov središnjim vlastima u Pekingu. U utorak su tisuće prosvjednika blokirale aerodrom.

Letovi i prijave za letove su otkazane dok stotine prosvjednika blokiraju prostor za odlazak putnika u hongkongškoj zračnoj luci drugi dan zaredom. Mnoštvo uzvikuje "Borba za slobodu! Stanite uz Hong Kong!", a kolicima za prtljagu nastoji se napraviti prolaz među prosvjednicima.

U drugim dijelovima zračne luke tisuće prosvjednika ponovno sjedi u prostoru za dolazak putnika. Neki drže u rukama natpise na kojima su poruke o policijskom nasilju prema prosvjednicima.

Sukob prosvjednika i policije

Na aerodrom stigla i policija čije su autobusi prosvjednici pred zračnom lukom okružili i onemogućili im kretanje. Ubrzo se masa snažno sukobila s naoružanim policajcima, a jednog su policajca stjerali u kut i počeli tući, zbog čega je on izvukao oružje uperio ga prema masi kako bi ih rastjerao.

Na videu objavljenom na Twitteru vidljivo je da su prosvjednici nasrnuli na policajca nakon što je on jednu od prosvjednica srušio na pod.

La #police est entrée dans l'aéroport de #HongKong et tente d'évacuer les manifestants ! Un flic un peu trop confiant a sorti son arme après s'être fait prendre sa matraque en tentant d'interpeller quelqu'un.#HongKongAirport #HongKongProtests #antiELAB pic.twitter.com/lfrXVKqOl5 — Bordeaux Déborde (@BordeauxDeborde) August 13, 2019

Policija je uspjela potjerati prosvjednike natrag u zračnu luku, gdje su brojni i dalje ''zarobljeni'' i čekaju svoje letove, javlja CNN. Policija se nakon toga povukla.

Jedva propustili hitnu pomoć

Prema pisanjima CNN-a, prosvjednici su jednog muškaraca na aerodromu optužili da je policajac, iako nije bio odjeven u policijsku uniformu, a kada mu je pozlilo jedva su propustili liječnike da dođu do njega. Kasnije je muškarcu pozlilo, na što su ga prosvjednici optužili da laže.

Hitnu pomoć su jedva propustili da dođe do njega i pomogne mu. Liječnici su mu dali kisik i teško se probijali kroz prosvjednike kako bi ga na nosilima odnijeli do kola Hitne pomoći i prevezli u bolnicu. Na pitanje nisu li zabrinuti da muškarac možda ne glumi, prosvjednici su rekli da ih to ne zanima.

(V.P./Hina)