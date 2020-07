Prosvjedi u Srbiji prerasli su u nezadovoljstvo protiv režima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a stanje je komentirao stručnjak za sigurnost Gordan Akrap, s kojim je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

Gost Dnevnika Nove TV bio je stručnjak za sigurnost Gordan Akrap koji je komentirao stanje u Srbiji i prosvjede koji se diljem zemlje nastavljaju treći dan za redom.

Rekao je da se ne može složiti sa Sergejem Trifunovićem, glumcem koji predvodi Pokret slobodnih građana, a koji je i ozlijeđen u sinoćnjim prosvjedima, koji je za Dnevnik Nove TV rekao da je iza napada na njega i nasilja na ulicama stoji - država.

"Teško je reći da je država transferirala prosvjede u nasilje i nerede. Skloniji sam tome da su prosvjede prema kaosu usmjerili proruski krugovi, radikalno lijevi i radikalno desni, uz snažnu potporu ruskih tajnih službi", rekao je Akrap.

Kako komentira činjenicu da Aleksandar Vučić za prosvjede i nasilje vidi krivce u svima oko sebe pa i medije, Akrap odgovara: "Vučiću mediji ne mogu biti krivi jer ih veliku većinu kontrolira. On ima ozbiljan problem jer su sigurnosne službe u Srbiji premrežene ruskim agentima".

Akrap je izrazio nadu da će se situacija smiriti.

"Doći će do razuma, ja se nadam da hoće, no povijest ovih odnosa i ovoga štop Srbija radi, to nije lako za očekivati. Hrvatskoj treba stabilna Srbija, kao i cijeloj regiji i Vučić mora shvatiti da se nalazi na zapadnom Balkanu, da je okružen zemljama članicama EU-a i da je budućnost Srbije u euroatlantskim integracijama", zaključuje Akrap.

