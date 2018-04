Anne od Bretanje bila je jedina žena koja je dvaput okrunjena za kraljicu Francuske.

Francuska policija pronašla je zlatni kovčežić koji sadrži srce kraljice Anne od Bretanje, ukaden prošlog tjedna iz muzeja u Nantesu. U krađi su otuđeni i drugi predmeti, a policija je strahovala da će kovčežić sa srcem biti rastaljen, ne bi li se zlato prodalo.

Policija je uhitila dvojicu muškaraca, koji su ih doveli do mjesta na kojem su zakopali artefakt, u blizini grada Saint Nazairea. Kovčežić teži 500 grama i nosi natpis na starofrancuskom, javlja BBC.

Anne od Bretanje bila je jedina žena koja je dvaput okrunjena za kraljicu Francuske. Smatralo se kako je jedna od najbogatijih žena u Europi i bila je zaručena za mladog engleskog princa Edwarda. No, princ je nestao kao mladić, zajedno sa svojim bratom Richardom.

Anne se potom 1491. udala za francuskog kralja Karla VIII., a nakon što je on umro, postala je supruga novog kralja, Luja XII. Inače, kovčežić sa srcem francuske kraljice zamalo je rastaljen nakon Francuske revolucije 1789. godine, no to je ipak spriječeno.