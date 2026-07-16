Koliko Kinezi zapravo imaju ovih moćnih zrakoplova pete generacije? Procjena bi vas mogla zapanjiti

Kina je do sredine 2026. godine vrlo vjerojatno isporučila oko 500 borbenih zrakoplova J-20 Moćni zmaj (Mighty Dragon), čime je ostvarila jedno od najbržih širenja flote borbenih zrakoplova pete generacije u svijetu. Iako točan broj nije službeno potvrđen, više neovisnih procjena objavljenih posljednjih godina upućuje na kontinuirani rast proizvodnje koji je J-20 pretvorio u okosnicu zrakoplovstva kineskog ratnog zrakoplovstva (PLAAF).

Dugogodišnji analitičar kineskog vojnog zrakoplovstva Andreas Rupprecht, u razgovoru za The War Zone (TWZ), izjavio je kako je uvjeren da je do sredine 2026. godine kineskom ratnom zrakoplovstvu isporučeno približno 500 tih zrakoplova. Njegovu procjenu podupire činjenica da se J-20 nalazi u naoružanju 14 borbenih postrojbi PLAAF-a te u tri baze za letačka ispitivanja i obuku, koje raspolažu mješovitim flotama. Također se smatra da su četiri borbene postrojbe već uvele poboljšanu inačicu J-20A, koja postupno zamjenjuje zrakoplove iz početnih proizvodnih serija.

Zapadne procjene broja proizvedenih J-20 posljednjih su godina znatno porasle. Do kraja 2019. godine procjenjivalo se da je proizvedeno oko 50 tih zrakoplova, uključujući vjerojatno i predserijske primjerke. U to su vrijeme nepotvrđena kineska izvješća govorila o godišnjem proizvodnom kapacitetu od 48 zrakoplova, no nije bilo javno dostupnih dokaza da je takav tempo doista i ostvaren.

Do kraja 2022. godine zapadne vojne publikacije procjenjivale su da je PLAAF preuzeo najmanje 200 J-20, ponajprije na temelju analiziranih serijskih brojeva proizvedenih zrakoplova.

Međunarodni institut za strateške studije (International Institute for Strategic Studies – IISS) početkom 2023. godine iznio je oprezniju procjenu, prema kojoj je u operativnoj uporabi bilo najmanje 150 zrakoplova, uz zaključak da se godišnja proizvodnja tijekom prethodne tri godine vjerojatno udvostručila.

Proizvodnja se i dalje ubrzava, a program širi

Detaljna analiza koju je Britanska vojno-analitička organizacija Janes objavila sredinom 2024. godine zaključila je da je PLAAF tijekom 11 mjeseci, počevši od srpnja 2023. godine, u operativnu uporabu uveo više od 70 J-20 borbenih zrakoplova, čime je broj operativnih zrakoplova dosegnuo približno 195 primjeraka. Na temelju satelitskih snimaka Janes je također utvrdio da je J-20 bio raspoređen u 12 zrakoplovnih brigada, od kojih su tri bile u potpunosti opremljene tim tipom vojnog zrakoplova, dok je svih pet teritorijalnih zapovjedništava PLAAF-a isto tako uvelo taj zrakoplov u operativnu uporabu.

Do jeseni 2025. godine Rupprecht je identificirao serijski broj J-20 koji je upućivao na 300. proizvedeni primjerak iz desete proizvodne serije.

Odvojeno od toga, britanski Kraljevski institut za obrambene i sigurnosne studije (Royal United Services Institute – RUSI) procijenio je da je proizvodnja do kraja 2025. godine dosegnula oko 120 zrakoplova godišnje te da je približno 300 J-20 već bilo u operativnoj uporabi u najmanje 13 pukovnija PLAAF-a.

"Ukupan broj proizvedenih zrakoplova vjerojatno je i veći, budući da znatan broj novoizrađenih lovaca još uvijek čeka isporuku operativnim postrojbama", naveli su iz RUSI-ja, a prenosi TWZ.

Iako službeni Peking nikada nije objavio koliko J-20 namjerava konačno nabaviti, dostupni podaci upućuju na to da se proizvodnja i dalje ubrzava. Buduća nabava ovisit će i o uvođenju novijeg borbenog zrakoplova J-35 za kinesko ratno zrakoplovstvu (uz dosadašnju mornaričku verziju za nosače zrakoplova), daljnjem razvoju J-20 te budućem uvođenju borbenih zrakoplova šeste generacije i besposadnih borbenih sustava.

Najvažniji zaključak koji proizlazi iz dostupnih podataka jest da najveći uspjeh kineskog programa J-20 nije samo razvoj suvremenog lovca prikrivenog radarskog odraza (popularno zvanog "stealth"), nego i njegova serijska proizvodnja u iznimno velikom broju.