Vučić se zbog prosvjeda obratio javnosti, prozvao hrvatske medije: "Dok sam im ja jedina tema i meta..."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon prosvjeda protiv rudarenja litija koji se sinoć održao u Beogradu. Na konferenciji za medije bili su i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić i predstavnici policije.

"Što se sadržajnog dijela prosvjeda tiče, pokušat ću kao predsjednik govoriti što manje o tome. Moja bi ocjena bila izrazito negativna, ali ponekad šutnjom ili time što nećete izgovarati suvišne riječi, učinite uslugu i sebi, ne samo drugima. Sam skup je protekao u demokratskoj atmosferi, što je veoma važno za našu zemlju", rekao je na početku obraćanja.

"Međutim, kako se skup završio, dogodile su se stvari koje smo očekivali da će se dogoditi. Kad svaki dan prijetite, onda se nasilje dogodi. Zauzimanje međunarodne pruge, zaustavljanje prometa na brzoj cesti nisu nikakav doprinos demokraciji nego izvrgavanje ruglu. To je teror manjine. Čestitam policiji, sigurnosnim službama na strpljenju, trpeljivosti, poštovanja prava onih koji nisu poštovali prava drugih ljudi. Čak i intervencija je izvedena bez uporabe i najmanje sile. Drugačije bi se proveli u bilo kojoj zapadnoj zemlji", dodao je.

Ustvrdio je da razumijem oduševljenje u Prištini, fascinaciju i prijetnje te počeo pričati o regionalnim medijima i čitati naslove o prosvjedu u Srbiji. Napomenuo je da su prosvjednici bili pozivani na razgovore i žao mu što se nisu htjeli odazvati.

"Mi ćemo razgovarati, ići ću u svako mjesto razgovarati. Čuvat ćemo našu prirodu, ne samo zdravlje naše djece. Blokirali su željeznicu koji je ekološki najčišći oblik prijevoza. Sjatili su se od marksista, liberala, do fašista", rekao je.

Srpski predsjednik komentirao je i tekstove u hrvatskim medijima:

"Ja sam od Vladike Sergeja zapamtio jednu rečenicu koju je rekao: 'Dokle god oni razapinju Vučića na križ, ja znam da on nešto dobro radi za srpski narod.' Misleći na Hrvate. Ja ću vam reći, dok sam im ja jedina tema i meta, i nitko drugi, ja sam pomalo zadovoljan. Onoga dana kada to ne budem bio, zapitat ću se gdje sam počeo da griješim toliko da više ništa za srpski narod ne činim da me više ni Hrvati ne spominju. Ne govorim o njihovom narodu, već govorim o njihovim službenim i manje službenim medijima. Kojima upravljaju službe ili onaj tajkun Šolak, potpuno isto dođe", ustvrdio je.

