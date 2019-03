Srpski predsjednik Aleksandar Vučić održao je konferenciju za novinare i zaprijetio oporbenjacima i organizatorima nasilja u Beogradu.

Prosvjednici su se okupili pred zgradom Predsjedništva Srbije u kojoj je Vučić održao konferenciju za novinare. Okružili su zgradu i traže njegovu ostavku.

"Izdaja, izdaja" i "Vučiću, lopove" čulo se tijekom konferencije za novinare izvana, iz mase okupljenih prosvjednika. Na konferenciji za novinare, srpski predsjednik Aleksandar Vučić govorio je o stanju na Kosovu, a onda se obrušio na prosvjednike koji su u subotu navečer upali u redakciju RTS-a.

Za nerede je optužio oporbu. "Nitko nije nikada održao konferenciju u ovakvim uvjetima u kojima je sada održavamo, ali strah ne smije postojati, pogotovo ne od ovakvih kao što su Đilas, Obradović i Jeremić. Nakon što smo mjesecima šutjeli i nismo reagirali na Đilasove i Obradovićeve izjave nego radili svoj posao, ponosni smo na rezultate našeg rada. Oni se mogu samo ponositi debljinom svojih novčanika i onim što su pokrali narodu. 'Vučiću lopove' viču najveći lopovi i to ne mogu razumjeti", kazao je.

Osudio napad na novinare

"Država Srbija neće dozvoliti da nasiljem ugrožavate bilo koga. Svi koji misle da nasilje i napadi na ljude mogu ostvariti političke rezultate, grdno se varate. Sve ono što viču ovi okolo, sve je to protuzakonito. Ali poštujem, dok ne dođe do nasilja. Buka je velika, okupljenih ljudi je manje. Fašist Obradović i tajkun Đilas se žele vratiti na vlast. Istraga njihovih poduzeća je u tijeku, a svi znaju što dolazi poslije istrage. Ja nemam straha, mogu izgubiti samo život. Nemam milijune pokradenih eura i ne plašim se da ću ih izgubiti. Oni koji su unosili pile na RTS, valjda su htjeli frizure da poprave novinarima? Pitajte novinare kako su se osjećali u tom trenutku", dodao je Aleksandar Vučić.

"Mislio sam da se Đilas šalio kad je rekao da će me srušiti s vlasti, a on je mislio ozbiljno. Ljudi znaju koliko su pokrali zemlju, baš Đilas i Jeremić", kazao je Vučić u svojem obraćanju i naveo još neke napade na novinare koji su se dogodili u posljednje vrijeme.

"Naišli su na tvrd orah i nekoga tko ih se ne plaši. Ja ih se ne plašim. Meta im nisu novinari nego onaj tko im u lice kaže da su lopuže. Meta sam im ja. Ja mislim da nitko nije održao konferenciju za novinare u ovakvim uvjetima. No, strah od huligana, batinaša, fašističkih i tajkunskih lidera ne smije postojati. Zamolit ću ljude da ne sudjeluju u nasilju. Svi oni koji su već sudjelovali u nasilju i nastave s tim, odgovarat će pred zakonom jer su pred zakonom svi jednaki. Ljudi se mogu boriti politički i prosvjedovati, no u Srbiji jedna stvar nije dozvoljena, a to je nasilje", kazao je Vučić.

Dodao je kako prosvjedi i slike koje su iz Srbije otišle u svijet u subotu ometaju dovođenje investitora u zemlju. "Mislim da je važno da ljudi u Srbiji znaju što se događa te da nikad neće biti dozvoljeno nasilnoj masi ljudi upravljanje zemljom. Svi nasilni ljudi odgovarat će pred zakonom", završio je svoje obraćanje Vučić.

Na pitanje novinara zašto veleposlanici zapadnih zemalja nisu osudili događanja u subotu, kazao je ga to ne čudi. "Računam da je policija, ali i odgovorni za ono što se dogodilo jučer, da su mislili kako imaju posla s odgovornim ljudima. Veleposlanici zapadnih zemalja i njihov posao me se ne tiču", odgovorio je. Rekao je i da je policija identificirala "onog magarca s motornom pilom" kao i brojne druge ljude s nereda u subotu.

Probijene sve ograde

"I danas su probijene sve ograde iako je neprijavljen skup. Vani ih je ukupno 1023. Probili su ograde i čekaju na koja će vrata ući. Misle da imaju pravo odlučiti o sudbini jedne zemlje. Nema straha, naši organi će znati očuvati pravni poredak naše zemlje", dodao je.

Naveo je kako nema problem s "vikom i drekom već s vješalima i pilama". "S tim problem ima svaki normalan čovjek. Kakve su vam slike iz Francuske? Spaljene banke i trgovine. Toga u Srbiji nema. Dok tajkuni i fašisti nisu pokušali to promijeniti. Ljudi su u strahu zbog toga. Jeste vidjeli lica novinara RTS-a sinoć? Što ljudi trebaju uraditi s nasilnicima i siledžijama? Oni su ukrali 500 milijuna eura. Srbija je demokratska zemlja u kojoj će sve biti riješeno po zakonu", kazao je Vučić.

Dodao je da od policije očekuje zaštitu sigurnosti novinara, posebno RTS-a: "Štogod se događalo, Srbija će očuvati svoju sigurnost i pobijedit će huligane. Policija će očuvati sigurnost novinara. Nećemo se sklanjati nasilnicima".