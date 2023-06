VIDEO Gusti crni dim nadvio se nad Moskvom, izbio veliki požar u središtu grada

U zgradi koja je u izgradnji, u središtu Moskve, izbio je veliki požar. Šestero ljudi spašeno je, priopćili su iz glavnog ureda Ministarstva za izvanredne situacije Ruske Federacije.

Požar je izbio na gradilištu jednokatnice, a dojava je zaprimljena oko 21:40.

Potvrđeno je da je gašenje požara u tijeku. No, gusti crni dim od požara nadvio se nad cijeli grad.

Kako na Twitteru javlja dopisnik Kyiv Indpendenta Igor Sushko, gori oko dva kilometra od Kremlja.

“U blizini metro stanica Novoslobodskaja i Mendeleevskaja, na nekih 2 kilometra od Kremlja. Čini se da bi uske uličice mogle biti nedostupne vatrogasnim vozilima. Vatrogasci pokušavaju ugasiti požar preko cijelog terena stadiona", stoji u objavi Sushka na Twitteru.

Buildings behind the 'Slava' stadium on fire. Near Novoslobodskaya & Mendeleevskaya metro stations. Less than 2 miles from the Kremlin. pic.twitter.com/TgzPLdC8ly