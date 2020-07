Najmanje 57 osoba ozlijeđeno je u požaru na američkom ratnom brodu u luci u San Diegu. Jurišni brod Bonhomme Richard bio je na redovitom održavanju. Požar je buknuo nakon eksplozije čiji uzrok još nije poznat.

Požar je buknuo u nedjelju ujutro, prema pisanju američkih medija - u prostoru za skladištenje vozila. Vrlo brzo proširio se na prostor u kojemu su uredi, a mornari su pokušali zaustaviti širenje vatre podmetanjem mokrih krpa i drugih materijala.

Brod je bio na vezu na kojem se radi održavanje. Iako su prvi podaci govorili o 17 ozlijeđenih mornara i četiri civila, rano u ponedjeljak taj je broj narastao na najmanje 57, piše AP. Pet je osoba hospitalizirano, doznaje se iz mornarice.

Na 257 metara dugom brodu nije bilo streljiva, no u njemu je u trenutku kad je buknuo požar bilo 3,7 milijuna litara goriva. Srećom, gorivo nije bilo u blizini izvora topline. Oko 160 mornara i časnika bilo je na brodu u trenutku eksplozije. Visok stup dima odmah se probio s palube.

Nepoznat uzrok unutarnje eksplozije

Američka ratna mornarica tvrdi da nema opasnosti od zapaljenja ili istjecanja goriva. Požar je novi u nizu problema za najmoćniju vojsku svijeta.

"Dobili smo izvješće o unutarnjoj eksploziji. Ono što ne možemo potvrditi je uzrok eksplozije. Prema prvom izvješću, to je bila nekakva eksplozija zbog prevelikog pritiska. Kad se odjeljak počeo zagrijavati, to je izazvalo rast tlaka i to je na neki način izazvalo eksploziju", kazao je kontraadmiral Philip Sobeck, američka ratna mornarica.

Jurišni brod Bonhomme Richard star je 23 godine, namijenjen je razmještanju i slijetanju helikoptera i aviona namijenjenih kraćim letovima, manjih brodica i amfibija. Zbog starosti broda, požar bi se mogao pokazati kao posebno razoran, posebno na području strojarnice i uskih prolaza u prostoru gdje su strojevi, smatra Lawrence B. Brennan, profesor međunarodnog pomorskog prava na Sveučilištu Fordham u New Yorku.

"Visoke temperature mogu saviti i deformirati čelik, a to može biti problem bilo kojem brodu. Na starijima je to još veći problem", kazao je Brennan.