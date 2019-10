Procurila je snimka šokantne svađe dvoje bivših ljubavnika, pilota i njegove suradnice s nadzorne kamere na aerodromu u Denveru.

Američkim medijima širi se snimka svađe dvoje ljubavnika, zaposlenika kompanije Republic Airways s nadzorne kamere na aerodromu u Denveru. 36-godišnji pilot William Thomas napao je svoju suradnicu 29-godišnju Marishu Sporer.

Do svađe i tučnjave Thomasa i Sporer došlo je još 14. rujna, nakon što je njihov avion sletio na aerodrom u Denveru. Snimka s nadzorne kamere prikazuje trenutke nakon što su putnici napustili avion.

Leaked surveillance footage reveals sickening moment male Republic Airways flight crew member punches and spits at a female colleague at Denver Airport. https://t.co/tV88TrSfzs pic.twitter.com/yb394CIKof