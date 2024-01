Potres pogodio Tursku: "Treslo je tri do četiri sekunde"

Potres magnitude 3,8 pogodio je Tursku u nedjelju u 16:58, odnosno po lokalnom vremenu u 18:58.

Euromediteranski seizmološki centar objavio je da je dubina potresa sedam kilometara, a epicentar se nalazi 14 kilometara sjeveroistočno od Elbistana.

"Treslo je tri do četiri sekunde", napisao je stanovnik koji se nalazi 14 kilometara udaljen od epicentra.

