Potres magnitude 4,3 prema Richteru pogodio je oko 1 sat ujutro Austriju.

Noćas se tresla Austrija. Kako javlja EMSC, epicentar potresa bio je 50 kilometara od Beča, odnosno 9 kilometara jugozapadno od Bečkog Novog Mjesta.

Jačina potresa bila je 4,3 prema Richteru. Građani su na aplikaciji EMSC-a pisali da je potres bio intenzivan.

"Probudilo me, krevet se jako zatresao", "Sve se počelo lagano tresti, a onda se s vremenom pojačavalo", napisali su korisnici stranice.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.3 in Austria 41 min ago pic.twitter.com/qxTcV4WJEY