Dok se posvuda prosvjeduje protiv rata u Ukrajini, u Srbiji prosvjednici uz okupatora. Od početka rata nigdje se još nije dogodilo da se u glavnom gradu nekoliko tisuća ljudi okupi u znak podrške Rusiji i Vladimiru Putinu.

"Rusija brani čovječanstvo, civilizaciju i pravoslavlje. Ovo je borba između dobra i zla", rekao je jučer na beogradskom prosvjedu podrške Putinu Dobrivoje Divčić.

Skupilo se 4000 ljudi. Na prosvjed su pozvale krajnje desne srpske organizacije, poput profašističkog pokreta Obraz. Njegovi predstavnici obratili su se okupljanima.

"Nema tog Srbina koji će Rusiji i Bjelorusiji uvesti sankcije. To nije Srbin!", čulo se.

Iz Beograda je za Dnevnik Nove TV prosvjede komentirao analitičar Slobodan Stupar. Za njega je to očekivano.

"Srbija je rusofilna i putinofilna. Sve je to građeno unazad 30 godina kroz Miloševićevo vrijeme i ratove, i sad, kroz Vučićevo vrijeme. Putin je najomiljeniji strani lider u Srbiji još od kad ga je postavio onaj prethodni ruski predsjenik. Mnogi Srbi su rusofili. I mnogi obrazovani. To je nešto što se nosi i njeguje ovdje tijekom cijelog 20. stoljeća. Meni se čini da to traje još od Majskog prevrata 1903., Na kraju krajeva, Crkva je podružnica, kako bi neki rekli, Ruske pravoslavne crkve", objašnjava analitičar.

Može li Srbija ostati neutralna između Zapada i Rusije?

"E, to je problem koji Srbija, odnosno Vučić ima. Teško je sjediti na dvije stolice. Ne znam kako će to izgledati. Ali ako se sjetite, Vučića je na vlast doveo Zapad. U međuvremenu je postao Putinov čovjek. No u Njemačkoj je došlo do promjene. On je tipičan đak Merkelove", smatra analitičar koji podsjeća na skorašnji posjet njemačke ministrice vanjskih poslova. Vučić, naglašava Stupar, u posljednjih 10 godina nije bio u težoj situaciji.

"To je žena koju je Vučić osobno uvrijedio prije četiri, pet mjeseci, pred njemačke izbore. Ta je uvreda bila, blago rečeno, kriminalna. Ona će od njega vjerojatno tražiti je da se izjasni je li za Zapad ili nije", kaže analitičar.

"Ja očekujem da će napraviti ono što Zapad traži, ali će to napraviti tako da srpski narod sa razumijevanjem prihvati njegovu odluku. Problem je što je pitanje opredijeljenja Vučića, pitanje njegova opstanka. On je u klinču između dva velika igrača. I jedni i drugi u međusobnoj tuči vole prebiti nekog malog. Taj jedan od malih mogao bi biti Vučić", smatra analitičar.

Kako će to sve izgledati, hoće li to biti Vučiću po volji ili će Vučić nestati u igri velikih sila. Bojim se da on strahuje za ovo drugo", zaključuje Slobodan Stupar.