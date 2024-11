Gdje se nalazi odbjegli 65-godišnji Alija Balijagić, osumnjičen za dvostruko ubojstvo, pitanje je na koje odgovor ne mgu jamčiti ni crnogorska ni srpska policija. On je u bijegu od 8. studenog. Zbog specifičnosti terena, moguće je da više puta dnevno prelazi granicu između Crne Gore i Srbije, rekao je izvor iz vrha sigurnosnog sektora.

Od 28. listopada do 8. studenog osumnjičeni nije bio na teritoriju Crne Gore, tvrdi on. ''To možemo sa sigurnošću reći, ali ne i gdje se nalazi nakon tog datuma. Teren je takav da može nekoliko puta dnevno prelaziti iz Crne Gore u Srbiju ili obratno, i ntiko ne može garantirati da, recimo, nije na teritoriju Crne Gore, ali ni da je. S obzirom na niske temperature, ako nema neko skrovište, nitko ne može garantirati ni da je živ", kazao je izvor iz vrha sigurnosnog sektora za Vijesti.me.

Za Balijagićem crnogorska policija traga od večeri 25. listopada, zbog sumnje da je u selu Sokolac ubio brata i sestru, Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69). U potrazi za osumnjičenim, dan kasnije se uključila vojska, dok je hrvatska policija poslala pse tragače. Trag Balijagića gubi se u potoku u Vraneškoj dolini, gdje se vjeruje da je djelomično bježao kroz vodu.

Sedam dana nakon zločina, srpska policija je krenula u potragu, jer je osumnjičeni navodno primjećen u okolini Prijepolja. Uprkos naporima crnogorske, srpske i hrvatske policije, Balijagić, inače višestruko osuđivani razbojnik, ni nakon tri tjedna nije pronađen.

Krađa prije ubojstva

Balijagić je u kolovozu izašao iz zatvora, gdje je bio od 2015. zbog silovanja starice i krađe. Krajem rujena je, kako se sumnja, provalio u kuću u selu Lješnica i ukrao oružje.

15 dana prije ubojstva bježao je policiji, dok je obilazio staračka domaćinstva u zabačenim selima. Na dan zločina, došao je u kuću Madžgalja, gdje ga je, kako se sumnja, obitelj nahranila i počastila, a on ih je ubio.

Mještani Vraneške doline najavili su prosvjed u mestu Slijepač most, gde će blokirati magistralni put, zahtijevajući odgovornost rukovodstva policije, naime, kako kažu: ''Tragedija je direktna posjledica propusta službenika policije, koji nisu adekvatno reagirali na prijave o naoružanom čovjeku u selu."

