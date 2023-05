Novozelandska policija otvorila je istragu o ubojstvu nakon što je u požaru u hostelu poginulo najmanje šest osoba.

Novozelandska policija objavila je da smatra da je požar u hostelu u Wellingtonu – u kojem je poginulo šest osoba, a za 20 osoba se još uvijek traga – podmetnut.

Policija je istragu u zgradi započela u srijedu te je objavljeno da se točan broj poginulih ne može utvrditi prije nego što se ona pretraži.

Vatrogasci su u utorak pronašli šest tijela. Policija nije javno objavila identitet mrtvih ni nestalih osoba, a lokacija nekih od njih mogla bi biti nepoznata iz razloga koji nemaju veze s požarom.

Užas na Novom Zelandu: U požaru u hostelu najmanje šest mrtvih

Požar je u četverokatnom hostelu Loafers Lodge izbio u ponedjeljak nedugo nakon ponoći. Ljudi su morali puzati kroz dim da bi se izvukli na sigurno, a neke su s krova spasili vatrogasci, izvijestio je BBC.

"Mogu potvrditi da požar smatramo podmetnutim. Istraga će biti intenzivna i metodična i očekujemo da će trajati neko vrijeme – vjerojatno nekoliko dana", rekao je policijski načelnik wellingtonskog okruga Dion Bennett.

Adelaide Road is currently closed between John Street and the Basin Reserve due to a fire at a Newtown hostel. pic.twitter.com/25EUZxzevl