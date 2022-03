Prosvjedi protiv ruske invazije na Ukrajinu održavaju se u mnoštvu gradova u Rusiji.

Policija je u Sankt Petersburgu na prosvjedu protiv ruske invazije na Ukrajinu uhitila Jelenu Osipovu, 77-godišnju umjetnicu i aktivisticu.

Diljem Rusije tisuće ljudi prosvjeduje protiv ruske agresije, prkoseći policijskim prijetnjama. Vlasti ne toleriraju prosvjede i marševe, a sudjelovanje u njima može imati ozbiljne posljedice uključujući novčane kazne, uhićenja, pa čak i zatvor.

Protesters in Saint Petersburg were detained by police for attending a rally against Russia's invasion of Ukraine https://t.co/uR4cb4FSD8 pic.twitter.com/aT7J1C7RvV