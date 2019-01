Premijer Andrej Plenković opetovao je u srijedu u Hrvatskom saboru ocjene o nazočnosti Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH na neustavnom Danu Republike Srpske u Banjoj Luci, te poručio da je to bio odabir HDZ-a BiH i Čovića.

"To nije bio prvi put da je predsjednik HDZ-a BiH bio u Banjoj Luci toga dana, stojim iza onoga što sam rekao, da su takve odluke i odabiri, politički odabiri HDZ-a BiH i njenog predsjednika, bez konzultacija, bez uputa sa "centralom u odnosu na poslovnu jednicu u Mostaru", izjavio je premijer u Aktualnom prijepodnevu, komentirajući pitanje SDP-ova Predraga Matića o Čoviću kao "voditelju HDZ-ove poslovne jedinice broj 1" u Mostaru.

HDZ BiH nije nikakva poslovna jedinica HDZ-a, uzvratio mu je premijer

Matić pak ističe da Čović od gubitka izbora "srlja iz gafa u gaf", posljednji je odlazak u Banja Luku. "Širok osmjeh, zlatan zub iz prvog reda neustavne proslave, samo da bi se napakostilo Željku Komšiću", ustvrdio je zastupnik kojeg je zanimalo premijerovo mišljenje o Čovićevim postupcima te poruka majkama i djeci poginulih i nestalih u Bosanskoj Posavini u kojoj je, kaže, poginulo preko tri tisuće ljudi.

Matić je poručio i kako je u cijeloj priči, "Pedro" ispao veleposlanik Del Vecchio kojemu je, dodao je, možda presudilo što je bio SDP-ovac.

Ćorić: Struja ne bi trebala poskupjeti, plin bi mogao

Ministar energetike Tomislav Ćorić poručio je kako u ovom trenutku nema informaciju da bi struja trebala poskupjeti, no da bi plin mogao.

"Krajem plinske sezone, ako ne dođe do korekcije cijene plina na tržištu, doći će do korekcije prema kućanstvima, dakle, povećanje cijene plina. Što se tiče kućunstava, u ovom trenutku nemam informaciju da bi trebalo doći do povećanja cijene električne enegrije", izjavio je Ćorić u sklopu odgovora na pitane o LNG terminalu na Krku koje mu je postavio Željko Jovanović (SDP).

Zastupnika je zanimalo koji su strani partneri pokazali interes za zakup LNG-a, koliko je terminala do sada zakupljeno, koja je donja granica isplativosti, te "zašto ministar laže da struja i plin neće poskupjeti".

Ćorić odgovara da je "do kraja procesa prikupljanja obvezujućih ponuda na konto zakupa" prikupljeno 520 milijuna kubnih metara, što je 20 posto ukupnih kapaciteta terminala, da su pristigla pisma namjere od nekoliko kompanija iz Mađarske. Korištenje tog terminala predviđeno je za veći broj zemalja, rekao je.

Ministar državne imovine Goran Marić pohvalio se učincima nedavno donesenog Zakona o zakupu poslovnog prostora. Ministarstvo upravlja s gotovo šest tisuća poslovnih prostora, a kako se njima upravljalo govori podatak da smo zatekli samo 78 ugovora o zakupu.

"Do sada smo već zaključili 30 ugovora, sto će ih biti zaključeno slijedeći mjesec, to su deseci milijuna kuna u državni proračun i lokalne proračune", naveo je Marić.

Tolušić: Uspješno koristimo sredstva

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić pohvalio se uspješnim povlačenjem sredstava iz Programa ruralnog razvoja. Od 18,1 milijardi kuna, koliko nam iz tog Programa stoji na raspolaganju, raspisali smo 86 posto alokacije, negdje oko 15,7 milijardi, ugovorili 10,3 milijardi i poljoprivrednicima isplatili oko 5,5 milijardi kuna. Ove ćemo godine objaviti preostalih 20-tak natječaja, sto posto alokacije će biti objavljeno, najavio je ministar HDZ-ovu Josipu Križaniću. (Hina)