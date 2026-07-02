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PlayStation uvodi promjenu koja se neće svidjeti ljubiteljima te popularne konzole računalnih igara

Piše B. V., 02. srpnja 2026. @ 12:31 komentari
Playstation
Playstation Foto: playstation.com/Screenshot
Bliži se potpuni kraj vremenima u kojima kad se daje novac za računalnu igru, onda se u vlasništvo dobije i medij na kojem je ta igra pohranjena. PlayStation je sada najavio da od 1. siječnja 2028. godine računalne igre više neće distribuirati na diskovima.
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