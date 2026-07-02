PlayStation uvodi promjenu koja se neće svidjeti ljubiteljima te popularne konzole računalnih igara

PlayStation je odlučio da se računalne igre za njihove buduće konzole uskoro više neće pohranjivati i distribuirati na diskovima, što označava odlučan zaokret u distribucijskoj strategiji računalnih igara te tvrtke.

PlayStation je potvrdio da se od siječnja 2028. godine više neće izdavati nove PlayStation igre na fizičkim diskovima. Tvrtka je taj potez u objavi na PS blogu opisala kao "prirodan smjer za Sony Interactive Entertainmenta, kako bi se prilagodio potrošačkim trendovima, jer opća preferencija za digitalne medije znatno nadmašuje fizičke diskove".

PlayStationadalje navodi da će im "ta tranzicija omogućiti da se bolje uskladimo s načinom na koji većina naše zajednice danas preferira pristupati igrama i igrati ih".

Potez dolazi nedugo nakon što su prednarudžbe za novi nastavak popularne računalne igre GTA 6 prešle na format koda-u-kutiji umjesto fizičkih diskova, te samo nekoliko dana nakon što je PlayStation uklonio određene filmove koje su korisnici ranije kupili iz svojih digitalnih biblioteka bez naknade.

Sve to upućuje na ubrzani prijelaz prema digitalno-centriranom ekosustavu, u kojem će pogoni za fizičke diskove uglavnom služiti starijim PlayStation naslovima izdanim prije 2028. godine, dok se očekuje da će buduća Sonyjeva konzola po zadanom biti usmjerena na digitalnu distribuciju.

Sony kontradiktoran sam sebi

Objava PlayStationa također je u oštrom kontrastu s ranijom Sonyjevom kritikom Microsoftovih Xbox One politika tijekom predstavljanja konzola 2013. godine, što je postalo ključan trenutak u industrijskoj raspravi.

Spomenute godine Microsoft je na početku predstavljanja konzole Xbox One najavio model u kojem bi konzola bila snažnije vezana uz stalnu internetsku provjeru (online authentication), postojala stroža pravila vezana uz dijeljenje i preprodaju fizičkih igara te gdje bi digitalna distribucija imala veću kontrolu nad korištenjem sadržaja.

Sony je tada javno iskoristio situaciju i promovirao PlayStation 4 kao konzolu koja dopušta slobodno posuđivanje i prodaju fizičkih igara, što je postalo viralni marketinški trenutak.

U međuvremenu, zabrinutost oko vlasništva nad digitalnim sadržajem globalno se nastavlja pojačavati.