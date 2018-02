Loša vijest za sve koji vole dio svojeg odmora provesti u susjednoj Sloveniji. Naime, slovenski parlament prošlog je tjedna prihvatio zakon o promicanju razvoja turizma, a novitet u tom zakonu je i uvođenje promidžbene, povrh boravišne pristojbe.

Osnovna turistička pristojba za posjetitelje u Sloveniji povećana je s dosadašnjih 1,265 eura na 2,50 eura po danu, a od prošlog tjedna uvedena je i promidžbena pristojba u visini dodatnih i do 25 posto te turističke pristojbe.

U praksi to znači da bi promidžbena pristojba mogla iznositi i do 0,625 eura po danu, a obje pristojbe zajedno sad bi turiste mogle stajati i do 3,125 eura po danu ukupno, prenose slovenski mediji.

Četveročlanu obitelj će tako desetodnevni boravak na Bledu ili Bohinju, ako računamo samo nove pristojbe, koštati 125 eura.

Sve skupa, predviđa slovensko ministarstvo gospodarstva, trebalo bi povećati turističke prihode lokalnih zajednica, ali i Slovenske turističke agencije (STO).