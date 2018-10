Pet osoba je poginulo, a 15 je ozlijeđeno zbog istjecanja ugljičnog monoksida u termoelektrani u kineskoj sjeverozapadnoj pokrajini Gansu u petak, izvijestila je agencija Xinhua, pozivajući se na lokalne vlasti.

Do istjecanja je došlo u 11.20 po lokalnom vremenu u podružnici tvrtke Jinchuan Group Co Ltd kada su radnici popravljali kotlove.

Svih 15 ozlijeđenih ostalo je na liječenju u bolnicama, a pokrajinske vlasti istražuju uzroke nesreće. (Hina)